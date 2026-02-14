Le groupe de l’OM contre Strasbourg : Abardonado écarte un cadre

L’Olympique de Marseille n’avance pas dans la sérénité. Le départ de Roberto De Zerbi crée une onde de choc. Les dirigeants gardent le silence. Le vestiaire, lui, doit répondre sur le terrain.

Ce samedi, Marseille accueille le RC Strasbourg dans un match qui pèse dans la course au podium de Ligue 1. Chaque point compte. Chaque décision aussi.

Pancho Abardonado prend les commandes pour cette rencontre. L’ancien défenseur phocéen connaît la maison. Il sait l’urgence.