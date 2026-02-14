Secoué par la démission de Roberto De Zerbi et plongé dans un silence pesant en interne, l’Olympique de Marseille aborde la 22e journée de Ligue 1 sous tension. Pour la réception de Strasbourg, Pancho Abardonado, nommé entraîneur intérimaire, dévoile une liste de 22 joueurs avec une absence notable.
Le groupe de l’OM contre Strasbourg : Abardonado écarte un cadre
- AFP
Un contexte lourd avant OM – Strasbourg
L’Olympique de Marseille n’avance pas dans la sérénité. Le départ de Roberto De Zerbi crée une onde de choc. Les dirigeants gardent le silence. Le vestiaire, lui, doit répondre sur le terrain.
Ce samedi, Marseille accueille le RC Strasbourg dans un match qui pèse dans la course au podium de Ligue 1. Chaque point compte. Chaque décision aussi.
Pancho Abardonado prend les commandes pour cette rencontre. L’ancien défenseur phocéen connaît la maison. Il sait l’urgence.
- Getty
Leonardo Balerdi forfait, 22 joueurs retenus
Le technicien intérimaire convoque 22 éléments pour cette affiche. Un seul absent figure dans la liste : Leonardo Balerdi. Le défenseur central souffre d’un problème ORL et ne peut pas tenir sa place.
Ce forfait tombe mal. Balerdi incarne l’un des cadres de l’arrière-garde marseillaise. Son absence oblige Abardonado à réorganiser sa défense. Pour le reste, le groupe affiche une certaine densité.
- AFP
Les autres cadres sont bien là
L’ossature reste solide. Des cadres expérimentés entourent des profils plus jeunes. L’équilibre intrigue. En attaque, la présence d’Pierre-Emerick Aubameyang et de Mason Greenwood offre des garanties offensives. Au milieu, Kondogbia et Hojbjerg doivent imposer leur impact.
Marseille joue gros. Le contexte complique la mission, mais le groupe affiche des ressources. Reste à savoir si cette équipe saura transformer la pression en énergie positive face à Strasbourg.
Le groupe de l’OM contre Strasbourg :
Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot
Défenseurs : Aguerd, Egan-Riley, Emerson, Medina, Pavard, Weah
Milieux : Abdelli, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, Nnadi, Timber, Vermeeren
Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Nwaneri, Paixão, Traoré.