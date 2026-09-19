Le Bologne de Palladino repart avec un match nul : 1-1 contre le Torino sous les sifflets

Le nouveau Bologne de Raffaele Palladino démarre avec les poudres mouillées et, à domicile contre un Torino en tout autant de difficulté, ne récolte qu’un point, fruit du match nul final 1-1.

Le match, comptant pour la 5e journée de Serie A 2026/2027, semblait pourtant bien engagé pour les Émiliens avec le passage en 3-4-2-1 et le but de Federico Bernardeschi, qui semblait avoir mis la rencontre sur de bons rails.

Et pourtant, au retour des vestiaires, aidé par le faible réalisme offensif de Bologne et les changements d’Ignazio Abate, qui ajoute du poids à l’attaque, le Torino trouve l’égalisation sur sa première véritable occasion, à la suite d’une erreur de Skorupski qui offre à Kulenovic son premier but en Serie A.

En fin de match, un penalty évident, réclamé mais non accordé par l’arbitre Massa pour une faute de Heggem sur Oristanio, déclenche la colère du Torino, mais le 1-1 tient jusqu’au bout et provoque les sifflets des supporters présents au Dall’Ara, qui attendaient de meilleurs débuts ainsi qu’une réaction au classement, où Bologne reste en pleine zone de lutte pour le maintien avec seulement 2 points au compteur. Pour Abate, en revanche, ce nul peut représenter le tournant, puisque le classement recommence à bouger, surtout après le KO retentissant et cuisant en Coupe d’Italie contre Monza.





BOLOGNE-TORINO 1-1

Buts : 15e Bernardeschi (B), 77e Kulenovic (T)







