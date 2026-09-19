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Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

Le Bologne de Palladino repart avec un match nul : 1-1 contre le Torino sous les sifflets

Bologne
Torino
Bologne vs Torino
Serie A

Les débuts de Raffaele Palladino ne marquent pas de tournant du côté de Bologne.

Le nouveau Bologne de Raffaele Palladino démarre avec les poudres mouillées et, à domicile contre un Torino en tout autant de difficulté, ne récolte qu’un point, fruit du match nul final 1-1.

Le match, comptant pour la 5e journée de Serie A 2026/2027, semblait pourtant bien engagé pour les Émiliens avec le passage en 3-4-2-1 et le but de Federico Bernardeschi, qui semblait avoir mis la rencontre sur de bons rails.

Et pourtant, au retour des vestiaires, aidé par le faible réalisme offensif de Bologne et les changements d’Ignazio Abate, qui ajoute du poids à l’attaque, le Torino trouve l’égalisation sur sa première véritable occasion, à la suite d’une erreur de Skorupski qui offre à Kulenovic son premier but en Serie A.

En fin de match, un penalty évident, réclamé mais non accordé par l’arbitre Massa pour une faute de Heggem sur Oristanio, déclenche la colère du Torino, mais le 1-1 tient jusqu’au bout et provoque les sifflets des supporters présents au Dall’Ara, qui attendaient de meilleurs débuts ainsi qu’une réaction au classement, où Bologne reste en pleine zone de lutte pour le maintien avec seulement 2 points au compteur. Pour Abate, en revanche, ce nul peut représenter le tournant, puisque le classement recommence à bouger, surtout après le KO retentissant et cuisant en Coupe d’Italie contre Monza.


BOLOGNE-TORINO 1-1

Buts : 15e Bernardeschi (B), 77e Kulenovic (T)



  • BOLOGNA-TORINO : LA FEUILLE DE MATCH

    Bologne-Torino 1-1


    Buteurs : 15e Bernardeschi (B), 77e Kulenovic (T)


    BOLOGNE (3-4-2-1) : Skorupski ; Helland (58e De Silvestri), Heggem, Theate ; Zortea (84e Holm), Pobega (77e Moro), Ferguson, Miranda ; Bernardeschi (77e Orsolini), Cambiaghi (58e Odgaard) ; Piccoli. 

    À disposition : Pessina, Happonen, Amondarain, Mbangula, Casale, El Azzouzi, Libra, Enem, Alhassane, Vitík.

    Entr. Palladino


    TORINO (3-5-2) : Perri ; Ismajli, Coco, Comert (68e Belghali) ; Fortini (46e Patterson), Fitz-Jim (55e Kulenovic), Mandragora, Bragança (68e Ilkhan), Cacciamani ; Vlasic (68e Oristanio) ; Simeone. 

    À disposition : Mascardi, Siviero, Biraghi, Aboukhlal, Rodríguez, Comuzzo, Gineitis, Luongo, Zapata

    Entr. Abate


    Arbitre : Guida

    Avertissements : -

    Expulsions : -

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  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    77' BUT - Kulenovic protège sa position au niveau des trois quarts face à un De Silvestri trop tendre et se projette plein axe jusqu’à l’entrée de la surface, légèrement excentré sur la gauche. Une frappe enroulée à ras de terre sur laquelle Skorupski parvient à intervenir, mais se manque et le ballon termine au fond des filets. Premier but en Serie A pour l’attaquant grenat, qui vaut l’égalisation à 1-1.


    15' BUT - Grossier ballon perdu par Fortini sur la droite et contre fulgurant de Bologne. Cambiaghi part dans la profondeur et arrive jusqu’à la ligne de fond avant d’adresser un centre à ras de terre au cœur de la surface, où Bernardeschi, libre de tout marquage, reprend en première intention et bat Perri, pas assez réactif pour descendre sur une frappe somme toute assez centrale.


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