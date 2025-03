Lamine Yamal se fixe une année pour son premier Ballon d’Or : "J'espère le gagner avant..."

Lamine Yamal rêve du Ballon d’Or et sait exactement quand il veut le décrocher. Mais une prédiction d’IA le plaçant au Real Madrid le fait sourire…

À seulement 17 ans, Lamine Yamal s'impose déjà comme l’un des plus grands espoirs du football mondial. L’ailier droit du FC Barcelone ne cache pas son ambition de décrocher un Ballon d’Or rapidement, et il espère le faire bien avant 2029. Pourtant, une récente simulation d’intelligence artificielle a de quoi surprendre : elle lui prédit un premier sacre individuel en 2029 sous les couleurs du Barça, avant deux autres Ballons d’Or en 2035 et 2037… avec le Real Madrid. Une hypothèse qu’il a balayée avec humour lors d’un entretien accordé à As.