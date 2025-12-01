Lamine Yamal explique pourquoi il a préféré l'Espagne au Maroc : "Je vois que le pays est…"

Lamine Yamal, âgé de 18 ans, a grandi sous le regard attentif du football espagnol. Dès son plus jeune âge, ses performances remarquables l’ont placé dans les radars de la Roja.

Pourtant, il n’a jamais exclu totalement la possibilité de représenter le Maroc, notamment après le parcours historique des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2022, où ils ont atteint les demi-finales face à la France (2-0).

« Honnêtement, c'était un choix étrange. L'idée de jouer pour le Maroc me trottait dans la tête. Le Maroc venait d'atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, mais au final, je n'ai pas hésité. Avec tout le respect et l'affection que je porte au Maroc, j'ai toujours rêvé de jouer un Championnat d'Europe, de jouer ici, en Europe. Le football européen offre une plus grande visibilité et est plus proche du niveau international. À Barcelone, je voulais remporter un Championnat d'Europe, ce que j'ai fait (en 2024), Dieu merci, et maintenant je veux jouer une Coupe du monde avec une possibilité de la gagner. J'aurai toujours de l'affection pour le Maroc. C'est aussi mon pays. Jouer pour eux n'aurait rien eu d'étrange ni de mal, mais l'Espagne participait au Championnat d'Europe. J'ai grandi en Espagne, et je considère aussi ce pays comme le mien », a confié le jeune attaquant dans l’émission ’60 Minutes’.

Son choix reflète donc à la fois un attachement émotionnel à son pays natal et une ambition sportive, lui offrant la possibilité de briller sur les plus grandes scènes européennes.