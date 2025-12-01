Lamine Yamal explique pourquoi il a préféré l'Espagne au Maroc : "Je vois que le pays est…"

Jeune star du FC Barcelone, Lamine Yamal a été au centre de toutes les spéculations concernant son avenir international. Espoir de la Roja ou futur Lion de l’Atlas ? Dans une interview accordée à CBS, l’attaquant espagnol explique en détail pourquoi il a choisi de représenter l’Espagne, pays où il est né, plutôt que le Maroc, terre de son père. Une décision qui mêle passion, ambition et stratégie sportive.
Entre Espagne et Maroc, un choix réfléchi
Lamine Yamal, âgé de 18 ans, a grandi sous le regard attentif du football espagnol. Dès son plus jeune âge, ses performances remarquables l’ont placé dans les radars de la Roja.
Pourtant, il n’a jamais exclu totalement la possibilité de représenter le Maroc, notamment après le parcours historique des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2022, où ils ont atteint les demi-finales face à la France (2-0).
« Honnêtement, c'était un choix étrange. L'idée de jouer pour le Maroc me trottait dans la tête. Le Maroc venait d'atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, mais au final, je n'ai pas hésité. Avec tout le respect et l'affection que je porte au Maroc, j'ai toujours rêvé de jouer un Championnat d'Europe, de jouer ici, en Europe. Le football européen offre une plus grande visibilité et est plus proche du niveau international. À Barcelone, je voulais remporter un Championnat d'Europe, ce que j'ai fait (en 2024), Dieu merci, et maintenant je veux jouer une Coupe du monde avec une possibilité de la gagner. J'aurai toujours de l'affection pour le Maroc. C'est aussi mon pays. Jouer pour eux n'aurait rien eu d'étrange ni de mal, mais l'Espagne participait au Championnat d'Europe. J'ai grandi en Espagne, et je considère aussi ce pays comme le mien », a confié le jeune attaquant dans l’émission ’60 Minutes’.
Son choix reflète donc à la fois un attachement émotionnel à son pays natal et une ambition sportive, lui offrant la possibilité de briller sur les plus grandes scènes européennes.
Cap sur la Coupe du monde
Pour Lamine Yamal, le prochain défi majeur est clair : représenter l’Espagne lors du Mondial prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin-19 juillet).
« Cela fait longtemps que l'Espagne n'a pas été considérée comme une prétendante au titre mondial. Je vois que le pays est enthousiaste. Je le suis aussi. Je ne pouvais pas arriver à un meilleur moment. Je me sens important, je me sens bien. J'ai vraiment hâte d'y être », a-t-il déclaré.
L’attaquant catalan se projette déjà sur le succès possible de la Roja et entend saisir sa chance pour marquer l’histoire de son pays. L’Espagne n’a remporté la Coupe du monde qu’une seule fois, en 2010, mais le jeune Barcelonais semble convaincu que le titre est à portée de main.
Une carrière sous les projecteurs
À 18 ans, Lamine Yamal est déjà confronté à une exposition médiatique intense et à des attentes considérables sur le terrain. La jeune pépite du Barça assume pleinement cette pression et se montre lucide face aux critiques qui accompagnent son ascension fulgurante.
Il a évoqué ses moments forts en club et en sélection, citant notamment son but contre la France (2-1) en demi-finale de l’Euro comme le plus marquant de sa carrière jusqu’ici. « J'ai trois buts préférés, enfin, quatre. Mais si je devais en choisir un, pour son importance et sa beauté, ce serait celui que j'ai marqué contre la France à l'Euro. J'ai aussi beaucoup aimé celui contre le Club Bruges (3-3 en Ligue des champions, le 5 novembre dernier, Ndlr) », a-t-il confié.
Ces réalisations illustrent son talent exceptionnel et sa capacité à se montrer décisif dans les moments clés, consolidant sa réputation de futur grand du football espagnol et mondial.