Pour Tottenham : Quelle que soit la façon de voir les choses, il s’agit d’une nouvelle opération de transfert déroutante de Tottenham, qui a dépensé une somme énorme (et sans doute trop) cet été sans récupérer grand-chose via les ventes de joueurs. La cote de Djed Spence est au plus haut en ce moment, après s’être imposé comme une sorte de héros culte de l’Angleterre à la Coupe du monde grâce à des performances défensives très solides, à la fois au poste d’arrière droit et d’arrière gauche, lui qui a pris part aux huit matches de l’Angleterre en Amérique du Nord. Parmi ses exploits figure un tacle glissé décisif en toute fin de match lors de la demi-finale contre l’Argentine, une action devenue virale. Et pourtant, le club du nord de Londres est sur le point de ne récupérer qu’un total de 30 M£ (40,5 M$) pour le joueur de 26 ans, bonus compris. On peut sincèrement soutenir que Spence vaut presque le double après ses performances plus tôt dans l’été, sans compter qu’il lui reste encore trois ans de contrat, qu’il est très polyvalent, qu’il entre dans ses meilleures années et, bien sûr, qu’il y a la fameuse « taxe anglaise ». Les Spurs sont au moins bien pourvus au poste de latéral après la signature libre d’Andy Robertson, avec Pedro Porro qui semble être le premier choix à droite et Destiny Udogie également présent dans l’effectif, mais beaucoup de supporters estimeront que Spence constitue une meilleure option qu’eux tous. Note : D

Pour l’Inter : Cela ressemble à un vrai coup pour l’Inter, qui s’est rabatté avec succès sur Spence après avoir vu un élément clé, Denzel Dumfries, partir au Real Madrid à la fin de son contrat et après avoir manqué ses cibles prioritaires Marco Palestra et Anan Khalaili, le premier ayant rejoint Chelsea et le second étant sur le point de signer à Crystal Palace. Le marché était limité, compte tenu du besoin des Nerazzurri de recruter un piston spécialiste capable de s’intégrer au système à trois défenseurs de Cristian Chivu, mais Spence est absolument parfait pour ce rôle : latéral porté vers l’avant, aussi à l’aise pour se projeter que pour museler les ailiers adverses, l’international anglais est un choix taillé sur mesure pour combler le vide béant sur le flanc droit de l’Inter. S’il ne sera pas forcément capable d’égaler l’importante menace offensive de Dumfries, Spence représente une amélioration sur le plan défensif et possède aussi la polyvalence nécessaire pour suppléer l’excellent Federico Dimarco à gauche. Les vainqueurs du Scudetto seront aussi ravis du montant du transfert. Il a été rapporté que Tottenham réclamait 38 M£ (51 M$) il y a environ un mois, mais leur patience et leur refus de paniquer ont fini par porter leurs fruits, puisqu’ils s’attachent les services du joueur de 26 ans pour un prix dérisoire. Note : A+

Pour Spence : Manifestement pas désiré par Roberto De Zerbi, qui a presque entièrement remanié la défense de Tottenham cet été, Spence aura certainement le sentiment de passer à quelque chose de plus grand et de meilleur, et ce à juste titre après ses impressionnantes performances à la Coupe du monde. Même s’il a fini par s’imposer dans le nord de Londres, l’ancien joueur de Middlesbrough a été balloté durant ses quatre années comme joueur des Spurs, ne disputant pas le moindre match lors de ses deux premières saisons, étant prêté à Rennes, Leeds et Genoa, et étant qualifié de « recrue du club » par Antonio Conte durant le passage raté de l’Italien sur le banc. Après avoir flirté avec la relégation lors de chacune de ses deux saisons comme membre de l’effectif professionnel, il rejoint désormais un club qui fera encore figure de favori pour remporter la Serie A et qui, bien sûr, disputera la Ligue des champions, après avoir considérablement renforcé sa réputation en Amérique du Nord. L’Inter a recruté plus tôt dans ce mercato John Stones, son coéquipier en sélection d’Angleterre, et il devrait aider son collègue défenseur à s’installer avant ce qui s’annonce comme une passionnante nouvelle aventure à San Siro. Note : A+

Krishan Davis



