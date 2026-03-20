La superstar du Real Madrid n'est pourtant pas du coup ! Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel surprend avec un effectif XXL et un plan insolite

Le défenseur droit des Merengues a été écarté au profit de Dan Burn (Newcastle) et de Djed Spence (Tottenham Hotspur). Alexander-Arnold était déjà absent de la sélection de Tuchel en novembre, et en octobre, il était forfait en raison d'une blessure à la cuisse. L'ancien joueur de Liverpool a disputé son dernier match en juin, après être entré en cours de jeu, lors de la victoire 1-0 de l'Angleterre contre Andorre en qualifications pour la Coupe du monde.

« Je sais ce que Trent peut nous apporter, et nous avons décidé de nous en tenir à nos joueurs », a expliqué Tuchel : « Je connais ses points forts, c'est un excellent joueur, mais c'est une décision sportive. »

Alexander-Arnold est certes titulaire chez les Madrilènes et a su convaincre lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City, mais le joueur de 27 ans ne parvient que partiellement à répondre aux attentes élevées depuis son arrivée l'été dernier.