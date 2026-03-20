L'ancien entraîneur du FC Bayern Munich a convoqué pas moins de 35 (!) joueurs pour les matchs amicaux des Three Lions contre l'Uruguay (27 mars) et le Japon (31 mars) lors de la prochaine trêve internationale. Trent Alexander-Arnold n'en fait toutefois pas partie.
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La superstar du Real Madrid n'est pourtant pas du coup ! Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel surprend avec un effectif XXL et un plan insolite
Le défenseur droit des Merengues a été écarté au profit de Dan Burn (Newcastle) et de Djed Spence (Tottenham Hotspur). Alexander-Arnold était déjà absent de la sélection de Tuchel en novembre, et en octobre, il était forfait en raison d'une blessure à la cuisse. L'ancien joueur de Liverpool a disputé son dernier match en juin, après être entré en cours de jeu, lors de la victoire 1-0 de l'Angleterre contre Andorre en qualifications pour la Coupe du monde.
« Je sais ce que Trent peut nous apporter, et nous avons décidé de nous en tenir à nos joueurs », a expliqué Tuchel : « Je connais ses points forts, c'est un excellent joueur, mais c'est une décision sportive. »
Alexander-Arnold est certes titulaire chez les Madrilènes et a su convaincre lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City, mais le joueur de 27 ans ne parvient que partiellement à répondre aux attentes élevées depuis son arrivée l'été dernier.
- AFP
Harry Maguire fait son retour – Jude Bellingham est également de la partie
En 20 apparitions, il n'a récolté que deux passes décisives et n'a marqué aucun but, bien qu'une déchirure musculaire l'ait tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines au tournant de l'année. Le Real Madrid avait initialement recruté Alexander-Arnold (sous contrat jusqu'en 2031) sans indemnité de transfert depuis le FC Liverpool. Cependant, dix millions d'euros ont été versés à Anfield Road, ce qui lui a permis d'être éligible pour la Coupe du monde des clubs avant même la fin effective de son contrat.
Harry Maguire fait quant à lui son retour, après avoir été sélectionné pour la dernière fois en 2024. Parmi les nouveaux venus figurent notamment James Garner (FC Everton) et Jason Steele (Brighton & Hove Albion). Le coéquipier d'Alexander-Arnold, Jude Bellingham, a également été sélectionné.
Tuchel met en œuvre un plan singulier avec son effectif XXL
Tuchel prévoit quant à lui de « diviser en deux groupes » son effectif XXL lors du stage d'entraînement, a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Dans l'un des groupes, nous ferons venir des joueurs que nous n'avons pas encore vus et qui n'ont pas beaucoup joué jusqu'à présent, afin de stimuler la concurrence pour les places pour la Coupe du monde aux États-Unis. »
Tuchel a précisé ses intentions : « À partir de vendredi ou samedi, un groupe qui a bénéficié d’une pause rejoindra le stage d’entraînement. Nous aborderons le match contre le Japon avec un nouveau groupe de joueurs. » Au final, 26 joueurs pourront figurer dans l’effectif pour la phase finale.
Lors de la phase de groupes de la Coupe du monde (du 11 juin au 19 juillet), le co-favori du groupe L affrontera le Ghana, la Croatie et le Panama.
Angleterre : le groupe de Thomas Tuchel
Position Joueur Gardien Henderson, Pickford, Ramsdale, Steele, Trafford Défense Burn, Guehi, Hall, Konsa, Livramento, Maguire, O'Reilly, Quansah, Spence, Stones, Tomori Milieu de terrain Anderson, Bellingham, Garner, Henderson, Mainoo, Palmer, Rice, Rogers, Wharton Attaque Bowen, Calvert-Lewin, Eze, Foden, Gordon, Kane, Madueke, Rashford, Saka, Solanke