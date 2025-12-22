Son passage à Marseille reste flou, presque effacé. Pourtant, Jonathan Rowe continue de faire parler de lui, cette fois depuis l’Italie. Installé à Bologne depuis l’été dernier, l’attaquant anglais a livré une analyse directe et sans détour sur son nouveau championnat, ravivant au passage le débat éternel entre la Serie A et la Ligue 1.
La Serie A plus forte que la Ligue 1 ? Jonathan Rowe fait une sortie incroyable
- Getty/GOAL
Un départ précipité loin de Marseille
L’histoire de Jonathan Rowe à l’Olympique de Marseille n’a jamais vraiment décollé. Placé sur la liste des transferts après une altercation avec Adrien Rabiot dès le début de la saison, l’Anglais a quitté la cité phocéenne dans l’urgence lors du mercato estival. Direction Bologne, contre un chèque estimé à 17 millions d’euros.
À 22 ans, Rowe change alors d’air, de culture et de championnat. Un nouveau départ censé relancer une trajectoire freinée trop tôt en Ligue 1.
- Getty Images
Des débuts contrastés en Serie A
À Bologne, l’adaptation reste délicate. Jonathan Rowe totalise 14 apparitions toutes compétitions confondues pour un seul but. Un rendement modeste, malgré un moment fort récent : l’un des tirs au but décisifs inscrits face à l’Inter lors de la Supercoupe d’Italie. Un éclair dans un parcours encore irrégulier.
Sous les ordres de Vincenzo Italiano, l’ancien Marseillais ne figure pas parmi les premières options offensives. Une situation qui rappelle son statut sous Roberto De Zerbi, où le temps de jeu restait compté.
- Getty Images Sport
Rowe compare la Serie A à la Ligue 1
Dans une interview accordée à La Repubblica, Jonathan Rowe a livré une analyse très remarquée sur les différences entre ses expériences récentes. Sans détour, il évoque la difficulté du championnat italien.
« Ici (en Serie A, Ndlr), il est plus difficile de marquer qu’en France ou en Angleterre. Beaucoup d’équipes défendent avec une ligne de cinq. Mais il n’existe aucune tactique qui ne puisse être contournée. La différence entre mes deux derniers entraîneurs ? Ils sont similaires dans leur méthode de travail, mais Italiano aime un football plus vertical, tandis que De Zerbi travaille beaucoup sur la possession », a déclaré l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille.
Des propos qui placent clairement la Serie A au-dessus de la Ligue 1 sur l’aspect défensif, et qui ne passent pas inaperçus.
- Getty Images Sport
Une attente plus forte à Bologne
Malgré cette sortie médiatique, Jonathan Rowe sait qu’il doit répondre sur le terrain. Avec seulement 14 matchs disputés en Italie pour un but, l’attaquant attend mieux de sa saison. L’environnement tactique italien exige rigueur, patience et efficacité immédiate. Trois qualités encore en construction chez le joueur formé en Angleterre.
À Bologne, la confiance reste mesurée. Le potentiel intrigue, mais la confirmation tarde. Pour Rowe, le défi reste clair : transformer son discours en performances, et prouver que son départ de Marseille ne fut pas une erreur de trajectoire.