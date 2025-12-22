La Serie A plus forte que la Ligue 1 ? Jonathan Rowe fait une sortie incroyable

Dans une interview accordée à La Repubblica, Jonathan Rowe a livré une analyse très remarquée sur les différences entre ses expériences récentes. Sans détour, il évoque la difficulté du championnat italien.

« Ici (en Serie A, Ndlr), il est plus difficile de marquer qu’en France ou en Angleterre. Beaucoup d’équipes défendent avec une ligne de cinq. Mais il n’existe aucune tactique qui ne puisse être contournée. La différence entre mes deux derniers entraîneurs ? Ils sont similaires dans leur méthode de travail, mais Italiano aime un football plus vertical, tandis que De Zerbi travaille beaucoup sur la possession », a déclaré l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille.

Des propos qui placent clairement la Serie A au-dessus de la Ligue 1 sur l’aspect défensif, et qui ne passent pas inaperçus.