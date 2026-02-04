Cristiano Ronaldo fait la grève, mais garde la forme

La légende portugaise reste furieuse du manque d'activité du club sur le marché des transferts et de la polémique entourant le transfert de Karim Benzema à Al-Hilal, mais un retour au pays est exclu, car il envisage la MLS ou l'Europe pour la suite de sa carrière.

Contrairement aux informations explosives qui circulent dans la presse saoudienne, Ronaldo n'a pas déserté pour forcer son départ d'Al-Nassr. Les spéculations se sont intensifiées ces dernières 24 heures, laissant entendre que le quintuple Ballon d'Or avait quitté la capitale et refusait de participer aux entraînements suite à une rupture des relations avec la direction du club.

Cependant, le journal portugais Record affirme que l'attaquant vétéran est toujours à Riyad et qu'il a respecté un taux de présence parfait aux entraînements. Selon le journal, Ronaldo n'a manqué aucune séance et devrait participer pleinement à l'entraînement de mercredi sous la direction de l'entraîneur Jorge Jesus.

Cette clarification intervient à un moment crucial pour le club, qui se prépare à un choc au sommet contre Al-Ittihad vendredi.

Bien que Ronaldo soit physiquement présent, son mécontentement quant à la situation du club serait vif. Sa colère provient d'un mercato hivernal chaotique durant lequel il estime qu'Al-Nassr a été laissé à l'abandon par le Fonds d'investissement public (PIF), tandis que son rival direct a failli bénéficier d'un avantage décisif.

Les tensions ont atteint leur paroxysme concernant l'avenir de Benzema. L'ancien attaquant du Real Madrid, actuellement à Al-Ittihad, a fait l'objet d'une proposition de transfert controversée vers Al-Hilal, leader du championnat. Ronaldo aurait été furieux à l'idée que le club dominant du championnat – qui compte un point d'avance sur Al-Nassr au classement – puisse recruter l'un des meilleurs attaquants du monde chez un rival direct. Finalement, la star portugaise n'a pas pu empêcher son ancien coéquipier du Real Madrid de rejoindre Al-Nassr.

Ronaldo aurait perçu cela comme une preuve flagrante d'une concurrence déloyale, Al-Hilal bénéficiant d'un traitement de faveur lors du recrutement tandis qu'Al-Nassr peine à attirer des renforts de haut niveau. Selon certaines sources, Ronaldo serait intervenu activement pour exprimer son indignation, contribuant ainsi à bloquer un transfert qui, selon lui, aurait ruiné l'intégrité compétitive de la Saudi Pro League. Le fait qu'Al-Nassr n'ait pas réussi à recruter de joueurs significatifs pour combler l'écart n'a fait qu'accroître sa frustration, le laissant isolé dans son ambition de remporter des titres.