La composition du Real Madrid contre Séville a fuité, Xabi Alonso aligne ses stars

Ce samedi soir à 21h00, le Real Madrid reçoit le FC Séville dans le cadre de la 17e journée de Liga. Une affiche classique, mais lourde d’enjeux. Après ces dernières semaines de 2025 jugée très décevantes en interne, le club merengue joue bien plus qu’une simple victoire. Le public du Santiago Bernabéu attend une réaction, du caractère, et surtout une prestation capable de redonner du crédit au projet en place.

Un faux pas, dans ce contexte, pourrait fragiliser encore davantage Xabi Alonso, déjà scruté de près.