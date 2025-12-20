Le Real Madrid boucle une année 2025 compliquée par un dernier rendez-vous sous haute tension. Face au FC Séville, ce samedi soir, Xabi Alonso n’a plus vraiment droit à l’erreur et s’apprête à miser sur ses cadres, malgré un effectif amoindri.
La composition du Real Madrid contre Séville a fuité, Xabi Alonso aligne ses stars
- Getty Images Sport
Un dernier match sous pression au Bernabéu
Ce samedi soir à 21h00, le Real Madrid reçoit le FC Séville dans le cadre de la 17e journée de Liga. Une affiche classique, mais lourde d’enjeux. Après ces dernières semaines de 2025 jugée très décevantes en interne, le club merengue joue bien plus qu’une simple victoire. Le public du Santiago Bernabéu attend une réaction, du caractère, et surtout une prestation capable de redonner du crédit au projet en place.
Un faux pas, dans ce contexte, pourrait fragiliser encore davantage Xabi Alonso, déjà scruté de près.
- Getty Images Sport
Une infirmerie pleine et des incertitudes majeures
Le technicien espagnol doit composer avec une liste d’absents conséquente. Six forfaits sont déjà actés. Trent Alexander-Arnold, Éder Militão et Dani Carvajal restent à l’infirmerie. Brahim Díaz se trouve en sélection nationale, tandis qu’Álvaro Carreras et Endrick purgent une suspension.
À cette situation déjà tendue s’ajoutent plusieurs dossiers encore flous. Fede Valverde et Raúl Asensio souffrent d’une infection virale. Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et David Alaba reviennent de blessure et n’ont participé qu’à deux séances collectives. Leur état fait l’objet d’un suivi quotidien.
La grande interrogation concerne Valverde. S’il se sent apte, il pourrait dépanner sur un côté de la défense, ce qui modifierait plusieurs équilibres.
- Getty Images Sport
Xabi Alonso privilégie la fiabilité
Malgré ce contexte, le onze pressenti reste solide. Thibaut Courtois devrait garder les cages. En défense, Raúl Asensio tiendrait le couloir droit, même s’il évolue habituellement dans l’axe, son poste de prédilection. Fran García occuperait le flanc gauche. Dans l’axe, Dean Huijsen formerait la charnière avec Antonio Rüdiger, choix dicté par l’expérience et la stabilité.
Au milieu, Xabi Alonso miserait sur un trio complémentaire. Aurélien Tchouaméni pour l’équilibre, Arda Güler pour la créativité et Jude Bellingham pour l’impact et la projection.
- Getty/GOAL
Les stars offensives pour finir l’année
Devant, aucune surprise. Le Real s’appuiera sur ses têtes d’affiche. Vinicius Junior animera le côté gauche, Rodrygo Goes prendra place à droite, lui qui est en pleine confiance ces derniers jours, et Kylian Mbappé mènera l’attaque dans l’axe.
Un choix fort. Xabi Alonso joue la carte du talent et de l’autorité pour refermer une année délicate sur une note plus convaincante.
La compo attendue du Real Madrid contre Séville :
Courtois - Raúl Asencio, Dean Huijsen, Rüdiger, Fran García - Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham - Rodrygo, Vinicius Junior, Mbappé