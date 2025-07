Paris Saint-Germain vs Real Madrid

À quelques heures du choc face au PSG, la compo madrilène secoue les coulisses : Xabi Alonso a fait un choix fort, qui risque de faire parler.

Les regards sont tournés vers New York. Le Real Madrid affronte le Paris Saint-Germain dans une demi-finale attendue de la Coupe du monde des clubs. Un choc sous haute tension, dans un contexte déjà mouvementé pour les deux camps. Et à quelques heures du coup d’envoi, une fuite sur la composition madrilène agite déjà l’Espagne. Un onze qui ressemble beaucoup à celui qui a éliminé le Borussia Dortmund (3-2), mais avec deux changements majeurs.