La composition du Real Madrid contre l’Atlético a fuité : Xabi Alonso ne bouge pas

Le Real Madrid entre dans sa Supercoupe d’Espagne avec une pression palpable. Opposés à l’Atlético de Madrid ce jeudi à 20h, les Merengues visent une qualification en finale et un premier trophée cette saison, mais surtout une réponse après une lourde désillusion récente face aux Colchoneros.

La Supercoupe d’Espagne se déplace en Arabie saoudite, au stade Roi Abdallah, théâtre des deux demi-finales. Après Barcelone – Athletic Club de Bilbao (5-0), le Real Madrid affronte l’Atlético pour un choc très attendu. Xabi Alonso sait que ce rendez-vous peut déjà peser lourd dans son année 2026.