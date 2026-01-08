Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Patrick Tchanhoun

La composition du Real Madrid contre l’Atlético a fuité : Xabi Alonso ne bouge pas

Un Clasico madrilène loin d’être anodin. Alonso joue gros, sans droit à l’erreur, et sa feuille de match commence déjà à faire parler.

Le Real Madrid entre dans sa Supercoupe d’Espagne avec une pression palpable. Opposés à l’Atlético de Madrid ce jeudi à 20h, les Merengues visent une qualification en finale et un premier trophée cette saison, mais surtout une réponse après une lourde désillusion récente face aux Colchoneros.

La Supercoupe d’Espagne se déplace en Arabie saoudite, au stade Roi Abdallah, théâtre des deux demi-finales. Après Barcelone – Athletic Club de Bilbao (5-0), le Real Madrid affronte l’Atlético pour un choc très attendu. Xabi Alonso sait que ce rendez-vous peut déjà peser lourd dans son année 2026.

    Un Real attendu au tournant après une claque encore fraîche

    La gifle 5-2 infligée par l’Atlético reste dans toutes les têtes. Alonso n’a pas cherché à révolutionner ses principes pour autant. Le coach madrilène souhaite avant tout retrouver de la solidité, de la cohérence, et une maîtrise collective plus lisible.

    Objectif clair : décrocher une quatorzième Supercoupe d’Espagne. Mais pour cela, il faudra franchir l’obstacle rojiblanco, toujours redoutable dans ce format de match couperet.

    Mbappé absent, Gonzalo García confirmé

    L’un des faits majeurs de cette demi-finale reste l’absence de Kylian Mbappé. L’attaquant français n’a même pas fait le déplacement en Arabie saoudite. Une absence lourde, mais anticipée.

    Pour le remplacer, Xabi Alonso fait confiance à Gonzalo García. Le jeune formé à la maison arrive lancé après un triplé marquant face au Betis en Liga. Il portera une grande part du danger offensif, soutenu par Vinicius Junior et Rodrygo Goes sur les ailes.

    Vinicius, en quête de rachat après une année contrastée, doit redevenir décisif. Rodrygo, lui, retrouve progressivement du mordant avec deux buts lors de ses quatre dernières sorties.

    Une défense bricolée mais assumée

    Derrière, Alonso s’adapte aux absences. Fede Valverde glisse encore au poste d’arrière droit, conséquence directe des blessures de Dani Carvajal et Trent Alexander-Arnold, même si l’Espagnol est de retour dans le groupe. Le coach a reconnu qu’il pourrait gérer les temps de jeu en Supercoupe.

    La charnière centrale reste stable avec Raúl Asensio et Antonio Rüdiger, tandis qu’Álvaro Carreras occupe le couloir gauche. Dans les cages, aucun débat : Thibaut Courtois reste intouchable.

    Un milieu dense, Tchouameni en patron

    Au milieu, Aurélien Tchouameni conserve sa place malgré une alerte musculaire face au Betis. Les examens n’ont rien révélé de sérieux. Il pourrait évoluer avec Eduardo Camavinga ou Arda Güler, ce dernier étant pressenti pour débuter après avoir été ménagé récemment.

    Jude Bellingham complète un entrejeu potentiellement à quatre, pensé pour contrôler le tempo et limiter les transitions adverses.

  • La compo attendue du Real Madrid contre l’Atlético Madrid

    Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras - Tchouameni, Arda Güler, Bellingham - Rodrygo, Vinicius, Gonzalo

