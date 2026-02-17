La composition du Real Madrid contre Benfica a fuité : Arbeloa a tranché pour Mbappé

Le décor ne change pas. Le contexte, si. Battu 4-2 par le Benfica lors de la dernière journée de la phase de ligue, le Real revient à Lisbonne avec l’envie d’effacer ce souvenir amer. Depuis cette soirée compliquée, le groupe a retrouvé de la stabilité.

Álvaro Arbeloa a confirmé après la victoire 4-1 contre la Real Sociedad en championnat que Kylian Mbappé sera bien de la partie. L’attaquant français n’avait pas pris part à cette rencontre en raison de douleurs persistantes au genou gauche, liées à l’entorse contractée en début d’année. Mardi, il devrait débuter. C’est le seul ajustement attendu dans l’équipe de départ.

Avec 38 buts en 31 matchs, le numéro 10 représente l’arme principale du Real. Gonzalo García, buteur face à la Real Sociedad, retrouverait donc le banc.