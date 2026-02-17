Goal.com
En direct
Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Patrick Tchanhoun

La composition du Real Madrid contre Benfica a fuité : Arbeloa a tranché pour Mbappé

Lisbonne attend le Real. Mbappé aussi. La décision est tombée pour le Français, qui a ressenti une gêne au genou. Arbeloa a fait son choix.

Trois semaines après une lourde défaite sur cette même pelouse, le Real Madrid retrouve l’Estádio da Luz pour le barrage aller de Ligue des champions face au Benfica. Cette fois, Álvaro Arbeloa peut compter sur le retour de Kylian Mbappé. Un signal fort avant un rendez-vous déjà brûlant.

  • mbappe(C)Getty Images

    Mbappé de retour, un seul changement dans le onze

    Le décor ne change pas. Le contexte, si. Battu 4-2 par le Benfica lors de la dernière journée de la phase de ligue, le Real revient à Lisbonne avec l’envie d’effacer ce souvenir amer. Depuis cette soirée compliquée, le groupe a retrouvé de la stabilité.

    Álvaro Arbeloa a confirmé après la victoire 4-1 contre la Real Sociedad en championnat que Kylian Mbappé sera bien de la partie. L’attaquant français n’avait pas pris part à cette rencontre en raison de douleurs persistantes au genou gauche, liées à l’entorse contractée en début d’année. Mardi, il devrait débuter. C’est le seul ajustement attendu dans l’équipe de départ.

    Avec 38 buts en 31 matchs, le numéro 10 représente l’arme principale du Real. Gonzalo García, buteur face à la Real Sociedad, retrouverait donc le banc.

    • Publicité
  • Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Une défense presque inchangée à l’Estádio da Luz

    Dans les cages, Thibaut Courtois garde sa place. Devant lui, la ligne défensive conserve ses repères. À droite, Trent Alexander-Arnold enchaîne. De retour dans le onze face à la Real Sociedad après plus de deux mois d’absence, l’Anglais a marqué les esprits grâce à ses longues ouvertures du pied droit. Il débute encore.

    Sur le flanc opposé, Álvaro Carreras affronte son ancien club. Il occupe le couloir gauche. Dans l’axe, Antonio Rüdiger et Dean Huijsen composent la charnière centrale. Raúl Asensio ne figure pas sur la feuille de match. Suspendu après son expulsion contre Benfica lors de la phase de ligue, il laisse sa place. Rodrygo Goes, blessé, manque également ce rendez-vous.

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-REAL MADRIDAFP

    Un milieu créatif autour d’Arda Güler

    Le milieu madrilène reste identique à celui aligné contre la Real Sociedad. Aurélien Tchouameni occupe le poste de sentinelle. Eduardo Camavinga et Fede Valverde apportent volume et projection.

    Arda Güler orchestre le jeu. Le jeune Turc assume davantage de responsabilités, surtout depuis la blessure de Jude Bellingham. Il prend de l’épaisseur. Il réclame le ballon. Il dicte le tempo.

    Devant, Vinicius Junior accompagne Kylian Mbappé pour dynamiter la défense lisboète.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Un défi historique pour le Real Madrid

    Ce barrage aller face au Benfica représente plus qu’un simple match. Le Real Madrid dispute ces barrages après avoir manqué la qualification directe pour les huitièmes de finale, comme la saison précédente.

    Les hommes d’Arbeloa affrontent un défi précis : gagner pour la première fois à l’Estádio da Luz. Les deux précédents déplacements se sont soldés par des revers.

    Le retour au Santiago Bernabéu promet une ambiance particulière avec la venue de José Mourinho la semaine prochaine (25 juin, 21h). Mais avant cela, le Real doit frapper fort à Lisbonne.

  • La compo attendue du Real contre Benfica :

    Courtois - Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras - Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Arda Güler - Vinicius, Mbappé.

Ligue des Champions
Benfica crest
Benfica
BEN
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0