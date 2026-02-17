Trois semaines après une lourde défaite sur cette même pelouse, le Real Madrid retrouve l’Estádio da Luz pour le barrage aller de Ligue des champions face au Benfica. Cette fois, Álvaro Arbeloa peut compter sur le retour de Kylian Mbappé. Un signal fort avant un rendez-vous déjà brûlant.
La composition du Real Madrid contre Benfica a fuité : Arbeloa a tranché pour Mbappé
- (C)Getty Images
Mbappé de retour, un seul changement dans le onze
Le décor ne change pas. Le contexte, si. Battu 4-2 par le Benfica lors de la dernière journée de la phase de ligue, le Real revient à Lisbonne avec l’envie d’effacer ce souvenir amer. Depuis cette soirée compliquée, le groupe a retrouvé de la stabilité.
Álvaro Arbeloa a confirmé après la victoire 4-1 contre la Real Sociedad en championnat que Kylian Mbappé sera bien de la partie. L’attaquant français n’avait pas pris part à cette rencontre en raison de douleurs persistantes au genou gauche, liées à l’entorse contractée en début d’année. Mardi, il devrait débuter. C’est le seul ajustement attendu dans l’équipe de départ.
Avec 38 buts en 31 matchs, le numéro 10 représente l’arme principale du Real. Gonzalo García, buteur face à la Real Sociedad, retrouverait donc le banc.
- Getty Images Sport
Une défense presque inchangée à l’Estádio da Luz
Dans les cages, Thibaut Courtois garde sa place. Devant lui, la ligne défensive conserve ses repères. À droite, Trent Alexander-Arnold enchaîne. De retour dans le onze face à la Real Sociedad après plus de deux mois d’absence, l’Anglais a marqué les esprits grâce à ses longues ouvertures du pied droit. Il débute encore.
Sur le flanc opposé, Álvaro Carreras affronte son ancien club. Il occupe le couloir gauche. Dans l’axe, Antonio Rüdiger et Dean Huijsen composent la charnière centrale. Raúl Asensio ne figure pas sur la feuille de match. Suspendu après son expulsion contre Benfica lors de la phase de ligue, il laisse sa place. Rodrygo Goes, blessé, manque également ce rendez-vous.
- AFP
Un milieu créatif autour d’Arda Güler
Le milieu madrilène reste identique à celui aligné contre la Real Sociedad. Aurélien Tchouameni occupe le poste de sentinelle. Eduardo Camavinga et Fede Valverde apportent volume et projection.
Arda Güler orchestre le jeu. Le jeune Turc assume davantage de responsabilités, surtout depuis la blessure de Jude Bellingham. Il prend de l’épaisseur. Il réclame le ballon. Il dicte le tempo.
Devant, Vinicius Junior accompagne Kylian Mbappé pour dynamiter la défense lisboète.
- AFP
Un défi historique pour le Real Madrid
Ce barrage aller face au Benfica représente plus qu’un simple match. Le Real Madrid dispute ces barrages après avoir manqué la qualification directe pour les huitièmes de finale, comme la saison précédente.
Les hommes d’Arbeloa affrontent un défi précis : gagner pour la première fois à l’Estádio da Luz. Les deux précédents déplacements se sont soldés par des revers.
Le retour au Santiago Bernabéu promet une ambiance particulière avec la venue de José Mourinho la semaine prochaine (25 juin, 21h). Mais avant cela, le Real doit frapper fort à Lisbonne.
La compo attendue du Real contre Benfica :
Courtois - Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras - Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Arda Güler - Vinicius, Mbappé.