Kylian Mbappé, la très bonne nouvelle

Cette rencontre à l'Estadio da Luz intervient trois semaines après le face-à-face entre les deux équipes en phase de groupes. La victoire 4-2 des Portugais avait condamné les Merengues à disputer les barrages.

Il y a trois semaines, Kylian Mbappé avait inscrit les deux buts du Real Madrid, portant son total à 12 buts en Ligue des Champions cette saison. Cependant, des doutes subsistaient quant à sa capacité à marquer mardi, puisqu'il n'avait pas été aligné lors de la victoire du week-end contre la Real Sociedad en raison d'une blessure persistante au genou.

C'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid que Mbappé soit apte à débuter la rencontre, mais l'équipe devra toujours faire face à des joueurs clés comme Rodrygo Goes et Jude Bellingham. Ce dernier souffre d'une blessure aux ischio-jambiers depuis quelques semaines, et bien qu'on espérât un retour rapide, le match contre Benfica arrive trop tôt pour lui.

Il sera intéressant de voir la composition du Real Madrid à l'Estadio da Luz. Mbappé devrait être titulaire s'il est à 100 %, et il sera vraisemblablement associé à Vinicius Junior, ce qui impliquerait une mise à l'écart de Gonzalo Garcia malgré son but contre la Real Sociedad le week-end dernier. Par ailleurs, il ne serait pas surprenant de voir Arbeloa reconduire le milieu à quatre qui a fait ses preuves lors des deux derniers matchs, d'autant plus que Bellingham n'est pas encore apte à revenir.