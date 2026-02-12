Mbappé, la nouvelle tuile

L'équipe d'Álvaro Arbeloa est invaincue en Liga depuis son arrivée, et Mbappé y est pour beaucoup.

L'attaquant français s'est entraîné en salle pour la deuxième journée consécutive cette semaine, après la reprise de l'entraînement des Merengues suite à leur victoire contre Valence. Selon Marca, il souffre d'une gêne au genou gauche, et sa participation à la rencontre face à la Real Sociedad au Bernabéu (21h00 CEST) est désormais incertaine. Il suit un programme de rééducation individuel afin d'être rétabli pour ce match, et une décision sera prise vendredi.

Mbappé avait déjà manqué deux matchs début janvier en raison de ce même problème au genou qui l'avait gêné en décembre, et il semblerait qu'il s'agisse d'une récidive. Raúl Asencio a également manqué l'entraînement jeudi, mais devrait être remis de son rhume à temps pour affronter la Real Sociedad.

De son côté, le Real Madrid pourra compter sur le retour de Vinicius Junior, suspendu, face à Txuri-Urdin. Il avait manqué le match de dimanche dernier contre Valence. Le quotidien madrilène annonce également le retour potentiel d'Antonio Rüdiger, qui cherche à retrouver la forme pour le déplacement à Benfica la semaine suivante en Ligue des Champions.

Le jeune David Jimenez a réalisé une bonne performance pour sa première titularisation en Liga contre Valence, mais le capitaine Dani Carvajal n'était pas satisfait de son temps de jeu. Trent Alexander-Arnold a remplacé Jimenez face à Valence, et selon le Diario AS, Álvaro Arbeloa souhaite qu'Alexander-Arnold soit prêt pour Benfica et devrait lui accorder plus de temps de jeu contre la Real Sociedad. Compte tenu des discussions apaisées entre Carvajal et Arbeloa, il sera intéressant de voir comment il gérera ce poste.