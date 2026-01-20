La compo du PSG contre le Sporting : Le onze innovant de Luis Enrique

Plus d’un mois après son nul contre l’Athletic Bilbao (0-0), le PSG fait son grand retour en Ligue des Champions, ce mardi. Le champion d’Europe en titre arrive en confiance après avoir renoué avec la victoire contre Lille en championnat, vendredi (3-0).

Même si Luis Enrique a indiqué ne pas être « sûr que ce soit le meilleur », l’enjeu du choc contre le Sporting pour le PSG est bien d’assurer sa place dans le top 8 et passer directement en 8es de finale. 3e avec 13 pts, le Paris Saint-Germain a besoin d’une victoire face aux Lisboètes pour atteindre son objectif. Ce qui n’empêche pas, pour autant, Luis Enrique, de faire quelques choix surprenants dans son onze contre le Sporting, ce soir.