Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Sporting Club de Lisbonne, ce mardi, à l’occasion de la 7e journée de la Ligue des Champions. Un match qui devrait permettre aux Parisiens de valider directement leur qualification pour les huitièmes de finale. C’est dans ce sens que Luis Enrique a décidé d’aligner ses meilleurs hommes face aux Portugais, ce soir.
La compo du PSG contre le Sporting : Le onze innovant de Luis Enrique
- AFP
Le PSG vise le top 8
Plus d’un mois après son nul contre l’Athletic Bilbao (0-0), le PSG fait son grand retour en Ligue des Champions, ce mardi. Le champion d’Europe en titre arrive en confiance après avoir renoué avec la victoire contre Lille en championnat, vendredi (3-0).
Même si Luis Enrique a indiqué ne pas être « sûr que ce soit le meilleur », l’enjeu du choc contre le Sporting pour le PSG est bien d’assurer sa place dans le top 8 et passer directement en 8es de finale. 3e avec 13 pts, le Paris Saint-Germain a besoin d’une victoire face aux Lisboètes pour atteindre son objectif. Ce qui n’empêche pas, pour autant, Luis Enrique, de faire quelques choix surprenants dans son onze contre le Sporting, ce soir.
- AFP
Luis Enrique innove en défense
La surprise attendue dans le onze parisien est la titularisation d’Illia Zabarnyi sur le côté droit la défense. Décalé à ce poste en seconde mi-temps contre Lille vendredi, l’international ukrainien devrait être confirmé par Luis Enrique ce mardi. Le technicien espagnol ne devrait pas innover pour le reste du quatuor défensif avec Marquinhos et William Pacho dans l’axe devant les buts de Lucas Chevalier. Ancien joueur du Sporting, Nuno Mendes devrait débuter sur le côté gauche face à son club formateur.
- AFP
Une attaque infernale pour le PSG
La titularisation de Zabarnyi au poste de latéral droit devrait permettre à Warren Zaire-Emery de retrouver le cœur du jeu. Le titi parisien devrait accompagner Vitinha et Fabian Ruiz dans l’entrejeu parisien. En attaque, Luis Enrique devrait s’appuyer sur Ousmane Dembélé en pointe ainsi que sur Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia sur les ailes.
La compo attendue du PSG contre le Sporting
Chevalier - Zabarnyi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.