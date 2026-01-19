Sporting CP - PSG, les choix forts de Luis Enrique

Le premier chantier concerne l’organisation défensive. Selon la tendance observée lors du dernier match face à Lille par Le Parisien, Luis Enrique pourrait reconduire un schéma hybride. Warren Zaïre-Emery, récemment utilisé sur le flanc droit, devrait cette fois retrouver une place au milieu de terrain. En conséquence, Illia Zabarnyi est pressenti pour débuter dans le couloir droit de la défense, rôle qu’il a occupé sur l’intégralité de la seconde période vendredi. Ce choix offrirait à Luis Enrique davantage de stabilité défensive tout en libérant son jeune milieu pour l’entrejeu, secteur clé face au pressing portugais.

Dans l’axe, l’absence de João Neves, resté à Paris en raison d’une gêne musculaire, réduit les options de Luis Enrique au milieu. L’Espagnol devrait ainsi s’appuyer sur un trio composé de Zaïre-Emery, Vitinha et Fabián Ruiz, déjà aligné avec succès ces dernières semaines. Cette configuration vise à conserver la maîtrise du ballon et la capacité de projection, deux principes chers à Luis Enrique, qui privilégie la continuité dans les grands rendez-vous européens.