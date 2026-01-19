À Lisbonne, le Paris Saint-Germain s’apprête à disputer un rendez-vous européen clé, et les décisions de Luis Enrique sont scrutées de près. Entre continuité assumée et ajustements ciblés, le technicien espagnol semble prêt à surprendre sans bouleverser son équilibre collectif. Les options retenues face au Sporting CP pourraient révéler une stratégie mûrement réfléchie, à la croisée de la gestion physique, de la dynamique récente et des absences notables. Dans ce contexte, Luis Enrique avance ses pions avec méthode, conscient que chaque détail comptera dans une Ligue des champions impitoyable.
Sporting CP - PSG, les choix forts de Luis Enrique
Zaire-Emery de retour au milieu, Zabarnyi décalé à droite
Le premier chantier concerne l’organisation défensive. Selon la tendance observée lors du dernier match face à Lille par Le Parisien, Luis Enrique pourrait reconduire un schéma hybride. Warren Zaïre-Emery, récemment utilisé sur le flanc droit, devrait cette fois retrouver une place au milieu de terrain. En conséquence, Illia Zabarnyi est pressenti pour débuter dans le couloir droit de la défense, rôle qu’il a occupé sur l’intégralité de la seconde période vendredi. Ce choix offrirait à Luis Enrique davantage de stabilité défensive tout en libérant son jeune milieu pour l’entrejeu, secteur clé face au pressing portugais.
Dans l’axe, l’absence de João Neves, resté à Paris en raison d’une gêne musculaire, réduit les options de Luis Enrique au milieu. L’Espagnol devrait ainsi s’appuyer sur un trio composé de Zaïre-Emery, Vitinha et Fabián Ruiz, déjà aligné avec succès ces dernières semaines. Cette configuration vise à conserver la maîtrise du ballon et la capacité de projection, deux principes chers à Luis Enrique, qui privilégie la continuité dans les grands rendez-vous européens.
Luis Enrique va mettre du classique en attaque
En attaque, Luis Enrique entretient volontairement une part d’incertitude. Une seule certitude se dégage : Ousmane Dembélé sera titulaire. L’international français traverse une période faste, avec cinq buts inscrits lors de ses cinq dernières apparitions, et incarne l’arme principale du PSG sur les côtés. Pour Luis Enrique, son explosivité et sa confiance actuelle en font un atout incontournable face à une défense du Sporting parfois friable sur les transitions rapides.
Reste à déterminer l’identité des deux autres éléments offensifs. Khvicha Kvaratskhelia tient la corde pour occuper l’aile gauche, mais Bradley Barcola, récemment relancé par un but décisif, demeure une alternative crédible. Sur le côté droit, Désiré Doué pourrait être préféré pour son volume de jeu et sa capacité à répéter les efforts défensifs, un critère important aux yeux de Luis Enrique dans un match à l’extérieur. Ces arbitrages, derniers réglages avant le coup d’envoi, illustrent la volonté de Luis Enrique d’adapter son onze sans renier ses principes.
La compo probable du PSG contre le Sporting
Chevalier - Zabarnyi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.