La compo du PSG contre Chelsea : Le onze explosif de Luis Enrique

Le PSG se présente à Stamford Bridge avec une avance confortable mais une mission encore inachevée. Vainqueur 5-2 au Parc des Princes lors du match aller, le club parisien doit désormais confirmer pour valider sa place en quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale aborde donc ce match retour avec confiance, mais sans excès.

L’objectif est simple : éviter tout relâchement et imposer rapidement son rythme pour calmer les ambitions londoniennes. Dans cette optique, Luis Enrique devrait s’appuyer sur une structure très proche de celle alignée lors de la première manche.