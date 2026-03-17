Le Paris Saint-Germain défie Chelsea, ce mardi, à l’occasion du huitième de finale retour de Ligue des Champions. Large vainqueur à l’aller, le club parisien compte valider sa qualification au tour suivant face au public londonien. Et pour cela, Luis Enrique a sorti l’artillerie avec un onze explosif pour venir à bout des Blues, ce soir.
La compo du PSG contre Chelsea : Le onze explosif de Luis Enrique
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Le PSG confiant mais prudent face à Chelsea
Le PSG se présente à Stamford Bridge avec une avance confortable mais une mission encore inachevée. Vainqueur 5-2 au Parc des Princes lors du match aller, le club parisien doit désormais confirmer pour valider sa place en quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale aborde donc ce match retour avec confiance, mais sans excès.
L’objectif est simple : éviter tout relâchement et imposer rapidement son rythme pour calmer les ambitions londoniennes. Dans cette optique, Luis Enrique devrait s’appuyer sur une structure très proche de celle alignée lors de la première manche.
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Luis Enrique reconduit ses cadres en défense
Dans les cages, Matvey Safonov devrait être titularisé, protégé par une défense désormais bien installée pour les gros matchs, composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, le trio Vitinha, João Neves et Warren Zaire-Emery devrait être reconduit, notamment en raison de l’absence persistante de Fabian Ruiz. Cette continuité traduit la volonté de Luis Enrique de conserver des repères collectifs dans un match à fort enjeu.
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Luis Enrique innove en attaque
Si la base de l’équipe ne devrait pas évoluer, une modification importante est attendue dans le secteur offensif. Remplaçant au coup d’envoi lors du match aller, Khvicha Kvaratskhelia a marqué les esprits avec une entrée fracassante, ponctuée par un doublé et une passe décisive en seulement quelques minutes.
Ce rendement impressionnant devrait lui permettre de débuter cette fois-ci la rencontre aux dépens de Désiré Doué, titulaire à l’aller. Luis Enrique envisagerait ainsi d’aligner l’ailier géorgien aux côtés de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé dans un trident offensif particulièrement dynamique. Ce choix fort illustre la volonté parisienne de continuer à attaquer malgré l’avantage au score.
La compo attendue du PSG contre Chelsea
Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Neves, Zaire-Emery - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.