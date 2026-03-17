Chelsea - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Avant de retrouver le terrain de Chelsea FC, le Paris Saint‑Germain sait qu’il n’a pas encore bouclé l’affaire. Le succès spectaculaire du match aller (5-2) au Parc des Princes a offert une marge importante aux Parisiens. Pourtant, l’histoire de la Ligue des champions de l’UEFA regorge de retournements inattendus. Le club français se rend donc à Londres avec l’intention de finir le travail et sécuriser sa qualification pour les quarts de finale.

Un PSG en position idéale avant le retour

La manche aller a clairement tourné à l’avantage du champion de France. Au Parc des Princes, Paris a livré une prestation solide et efficace face aux Blues. Cinq buts inscrits, deux concédés, et surtout une impression de maîtrise qui a marqué les esprits.

Grâce à ce résultat, le PSG aborde ce déplacement en Angleterre avec trois longueurs d’avance. Une situation confortable, certes, mais loin d’être synonyme de qualification automatique. Le club parisien en sait quelque chose : dans cette compétition, les scénarios renversants ne manquent jamais.

Les hommes de Luis Enrique devront donc rester concentrés du début à la fin pour éviter toute mauvaise surprise dans l’antre londonienne.

Chelsea croit encore à l’exploit

Pour Chelsea FC, la mission paraît immense. Les Londoniens doivent combler un retard de trois buts afin d’espérer poursuivre leur parcours européen.

Devant leur public, à Stamford Bridge, les Blues tenteront néanmoins de renverser la situation. Le club anglais espère s’appuyer sur l’ambiance de son stade pour pousser Paris dans ses retranchements.

Côté parisien, la préparation s’est déroulée dans des conditions favorables. Le report de la rencontre face au FC Nantes en championnat a offert plusieurs jours de repos supplémentaires à l’effectif. Une semaine complète pour récupérer et préparer ce rendez-vous décisif.

Sur quelle chaine suivre le match Chelsea - Paris Saint-Germain

La rencontre entre Chelsea FC et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce mardi 17 mars 2026 à partir de 21h sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

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