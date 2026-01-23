Le Paris Saint-Germain sera aux prises avec l’AJ Auxerre, ce vendredi, en ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Un déplacement épineux en Bourgogne qui devrait pourtant permettre aux Parisiens de maintenir le contact avec le leader lensois. Mais, cet enjeu n’a pas empêché Luis Enrique de faire un large turnover dans sa compo pour défier les Bourguignons, ce soir.
La compo du PSG contre Auxerre : Luis Enrique change tout
Le PSG doit relancer la machine
Le PSG n’est plus aussi souverain cette saison. 2e de Ligue 1 derrière Lens (1er, 43 pts), le club parisien (42 pts) a perdu deux de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une élimination en 16es de Coupe de France par le Paris FC (0-1) et une défaite face au Sporting en Ligue des Champions, mardi dernier (2-1).
Des défaites qui ont sûrement donné des idées aux futurs adversaires du PSG, à commencer par Auxerre, qui envisage de jouer un mauvais tour au champion de France en titre. Mais, le Paris Saint-Germain ne l’entend pas de cette oreille et compte assumer son statut face aux Bourguignons. Pourtant, Luis Enrique a décidé de faire plusieurs ajustements dans son onze contre les hommes de Christophe Pélissier, ce soir.
Luis Enrique innove en défense
Les premiers changements de Luis Enrique devraient se faire en défense avec les titularisations d’Illia Zabarnyi et de Lucas Beraldo dans l’axe. Si Lucas Chevalier sera dans les buts, Lucas Hernandez devrait suppléer Nuno Mendes à gauche pendant que Warren Zaire-Emery enchainerait de nouveau sur le flanc droit.
Une attaque remodelée pour le PSG
Dans l’entrejeu, Vitinha devrait être accompagné de Désiré Doué et Senny Mayulu dans l’organisation du jeu. En attaque, Luis Enrique devrait surprendre aussi avec la titularisation d’Ibrahim Mbaye, tout juste revenu de la CAN, sur l’aile droite. Le néo-champion d’Afrique sénégalais devrait être assisté de Khvicha Kvaratskhelia à gauche et de Gonçalo Ramos en pointe.
La compo attendue du PSG contre Auxerre
Chevalier - Zaire-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Doué, Vitinha, Mayulu - Kvaratskhelia, Ramos, Mbaye.