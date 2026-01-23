La compo du PSG contre Auxerre : Luis Enrique change tout

Le Paris Saint-Germain sera aux prises avec l’AJ Auxerre, ce vendredi, en ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Un déplacement épineux en Bourgogne qui devrait pourtant permettre aux Parisiens de maintenir le contact avec le leader lensois. Mais, cet enjeu n’a pas empêché Luis Enrique de faire un large turnover dans sa compo pour défier les Bourguignons, ce soir.