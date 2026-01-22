Auxerre - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Ligue 1 redémarre ce vendredi soir avec une affiche qui oppose deux clubs aux trajectoires radicalement opposées. À l’Abbé-Deschamps, l’AJ Auxerre joue gros face à un Paris Saint-Germain lancé dans une course au sommet et bien décidé à reprendre la main sur le championnat.

Auxerre - PSG, un choc déséquilibré pour lancer la 19e journée

Ce duel inaugure la 19e journée de Ligue 1 dans une atmosphère tendue. D’un côté, Auxerre lutte pour sa survie. De l’autre, le PSG vise clairement la première place. Le décor se pose vite. Paris arrive en Bourgogne avec une idée claire en tête : mettre la pression sur le RC Lens. Actuel dauphin, le club de la capitale ne pointe qu’à un point du leader artésien. Un succès ce vendredi permettrait aux hommes de Luis Enrique de passer provisoirement devant, alors que Lens ne jouera que le lendemain, avec un déplacement très attendu à Marseille.

Le PSG veut frapper fort avant l’Europe

Au-delà du classement, cette rencontre sert aussi de tremplin mental. Dans quelques jours, Paris disputera un match décisif de Ligue des champions face à Newcastle United. Un succès à Auxerre offrirait un surplus de confiance précieux avant cette échéance européenne.

Sur le plan collectif, le PSG avance avec une dynamique solide et une maîtrise globale qui le place en favori logique. Les confrontations récentes face à l’AJA renforcent cette tendance, avec une série largement à l’avantage des Parisiens, tant sur le plan comptable que défensif. Les Franciliens veulent se relancer après une défaite amère à Lisbonne contre le Sporting (2-1), mardi.

Auxerre déjà dos au mur

Pour l’AJ Auxerre, le contexte s’avère bien plus sombre. Bloqués à la 17e place, les Bourguignons restent sur trois défaites consécutives. L’écart atteint déjà six points avec le premier non-relégable. Le temps presse. L’équipe de Christophe Pélissier traverse une phase délicate. Le doute s’installe, les résultats ne suivent plus, et recevoir le PSG n’apparaît pas comme le scénario idéal pour se relancer. Pourtant, un exploit reste la seule manière de raviver l’espoir.

Sur quelle chaine suivre le match Auxerre - Paris Saint-Germain ?

La rencontre entre l’AJ Auxerre et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce vendredi 23 janvier 2026 à partir de 20h00 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Horaire et lieu du match Auxerre - Paris Saint-Germain

Ligue 1 - Ligue 1 Stade de l'Abbé-Deschamps

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe d'Auxerre

L’AJ Auxerre se présentera encore diminuée pour cette nouvelle journée de Ligue 1. Déjà absent lors des deux dernières sorties, Francisco Sierralta ne devrait pas effectuer son retour, obligeant Christophe Pélissier à recomposer son secteur défensif face à l’armada parisienne. Dans ce contexte, Donovan Léon aura un rôle central à jouer : le gardien de l’AJA sera fortement sollicité et devra multiplier les interventions pour maintenir les siens à flot.

Sur le plan collectif, Auxerre pourra néanmoins s’appuyer sur plusieurs retours importants. Mensah, attendu sur le flanc gauche, et Owusu, pièce maîtresse de l’entrejeu, sont de nouveau opérationnels et pourraient être alignés d’entrée. En attaque, Lassine Sinayoko, déjà auteur de six réalisations cette saison en Ligue 1, reste l’un des principaux espoirs offensifs, tandis que l’arrivée hivernale de Romain Faivre apporte une option supplémentaire. L’ancien Brestois a d’ailleurs disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs le week-end dernier.

Dans cette projection, l’AJA évoluerait avec Léon dans les buts, protégé par une ligne composée de Sy, Diomandé, Akpa, Senaya et Mensah. Le milieu serait animé par Danois, Owusu et El Azzouzi, avec Sinayoko et Namaso chargés de mener les offensives.

Infos sur l'équipe du PSG

Du côté parisien, l’incertitude domine encore autour de plusieurs joueurs. Toujours absents lors des dernières rencontres, Matvey Safonov, João Neves, Kang-in Lee et Quentin Ndjantou ne sont pas assurés de figurer dans le groupe pour ce déplacement en Bourgogne. En revanche, Luis Enrique devrait récupérer Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, tous deux de retour après la Coupe d’Afrique des nations.

Placée entre deux échéances de Ligue des champions, cette affiche de championnat pourrait inciter l’entraîneur parisien à faire tourner. Gonçalo Ramos, souvent décisif en sortie de banc, apparaît comme un candidat crédible pour débuter à la pointe, au détriment d’Ousmane Dembélé. Khvicha Kvaratskhelia, remplaçant au coup d’envoi en C1 mais rapidement décisif après son entrée face au Sporting CP, pourrait également retrouver une place de titulaire.

Concernant Hakimi, Luis Enrique a précisé vouloir échanger avec son joueur avant de trancher : « Cela dépendra de l’entraînement, mais je veux discuter avec lui pour savoir comment il se sent et ce qu’il pense. Il revient avec un petit souci physique, rien de grave ».

Dans cette composition probable, le PSG pourrait s’articuler autour de Chevalier dans les cages, avec Zaïre-Emery ou Hakimi à droite, Marquinhos et Pacho dans l’axe, et Nuno Mendes à gauche. Le milieu serait formé par Mayulu, Vitinha et Ruiz, tandis que le trio offensif Kvaratskhelia, Ramos et Barcola serait chargé de faire la différence.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

