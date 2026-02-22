La compo de l'OL contre Strasbourg : Paulo Fonseca sort l'artillerie

L’OL réalise un exercice séduisant cette saison. 3e de Ligue 1 après 22 matchs, le club rhodanien (45 pts) est sur une série de 13 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Une dynamique que les Gones comptent bien poursuivre face à Strasbourg, ce dimanche.

Les enjeux sont d’ailleurs énormes pour Lyon, qui pourrait revenir à quatre points du RC Lens (2e, 52 pts) tout en prenant huit longueurs d’avance sur l’OM (4e, 40 pts) à une semaine de l’Olympico. Conscient de la difficulté à s’imposer contre Strasbourg (9e, 31 pts), Paulo Fonseca a pris la décision de lancer son onze-type face aux hommes de Gary O’Neil, ce soir.