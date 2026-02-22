L’Olympique Lyonnais défie le RC Strasbourg, ce dimanche, en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Un choc dont les Gones pourraient profiter pour se rapprocher du peloton de tête. Mais cela ne s’annonce pas simple pour l’équipe de Paulo Fonseca qui a décidé d’aligner une compo redoutable face aux Alsaciens, ce soir.
La compo de l'OL contre Strasbourg : Paulo Fonseca sort l'artillerie
- AFP
L’OL face à un grand défi en Alsace
L’OL réalise un exercice séduisant cette saison. 3e de Ligue 1 après 22 matchs, le club rhodanien (45 pts) est sur une série de 13 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Une dynamique que les Gones comptent bien poursuivre face à Strasbourg, ce dimanche.
Les enjeux sont d’ailleurs énormes pour Lyon, qui pourrait revenir à quatre points du RC Lens (2e, 52 pts) tout en prenant huit longueurs d’avance sur l’OM (4e, 40 pts) à une semaine de l’Olympico. Conscient de la difficulté à s’imposer contre Strasbourg (9e, 31 pts), Paulo Fonseca a pris la décision de lancer son onze-type face aux hommes de Gary O’Neil, ce soir.
- AFP
Paulo Fonseca maintient ses cadres en défense
On ne change pas l’équipe qui gagne, dit-on. Paulo Fonseca l’a bien compris puisqu’il devrait repartir avec une charnière Clinton Mata - Moussa Niakhaté en défense. Ainsley Maitland-Niles, à droite, et Ruben Kluivert à gauche, devraient, à leur tour, compléter la défense face aux buts de Dominik Greif.
- AFP
Une attaque redoutable pour l’OL
Plus haut, la sensation hivernale Noah Nartey devrait accompagner Tyler Morton et le capitaine Corentin Tolisso dans l’entrejeu. En attaque, Paulo Fonseca devrait miser sur Endrick, de retour de suspension, sur le côté droit. Le flanc gauche devrait être occupé par le polyvalent Vinicius Abner pendant que Pavel Sulc serait reconduit à la pointe de l’attaque.
La compo attendue de l’OL contre Strasbourg
Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Kluivert - Nartey, Morton, Tolisso - Endrick, Sulc, Abner.