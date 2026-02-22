RC Strasbourg - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Troisième de Ligue 1, l’OL se rend en Alsace avec l’ambition d’étirer encore sa série. En face, Strasbourg vise l’Europe et n’a plus le droit au faux pas. Entre pression du classement et rêve continental, ce duel de la 23e journée promet un bras de fer intense.

L’OL veut prolonger sa série et protéger son avance

L’Olympique Lyonnais avance à grandes enjambées. Treize succès d’affilée. Une confiance maximale. Les Gones occupent la troisième place et comptent cinq points d’avance sur l’Olympique de Marseille, tout en gardant le Paris Saint-Germain dans le viseur avec six longueurs d’écart.

Ce déplacement à la Meinau ressemble à un tournant. Une victoire permettrait à Lyon de consolider son matelas sur l’OM, voire de l’augmenter si Marseille trébuche à Brest. Dans le cas contraire, la pression changerait de camp. Un nul ralentirait l’élan. Une défaite relancerait complètement la lutte pour le podium, avec le LOSC Lille en embuscade.

Lyon marche fort. Le groupe affiche une vraie solidité. Mais ce rendez-vous a tout du match “bascule”. Confirmer ici enverrait un message clair pour la fin de saison.

Strasbourg joue l’Europe à domicile

Le RC Strasbourg aborde ce choc dans une situation différente. Septièmes avec 31 points, les Alsaciens restent à portée des places européennes. Ils affichent le même total que l’AS Monaco et le FC Lorient. Rennes et Lille ne se trouvent qu’à quelques longueurs.

La dynamique récente, elle, interroge. Deux revers en championnat, contre Paris (1-2) puis Le Havre (2-1), et un nul arraché dans les derniers instants face à Marseille (2-2). Strasbourg doit réagir. Un succès contre Lyon relancerait pleinement la course à la Ligue Europa ou à la Ligue Europa Conference.

Horaire et lieu du match Strasbourg - Lyon

Ligue 1 - Ligue 1 Stade de la Meinau

VLe match entre Strasbourg et Lyon se joue ce dimanche 22 février à partir de 21h00, heure française, au Stade La Meinau de Strasbourg.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Strasbourg

Le RC Strasbourg Alsace devra encore composer sans Emanuel Emegha, indisponible depuis plusieurs semaines. L’incertitude demeure également autour de Maxi Oyedele, qui n’a toujours pas totalement récupéré.

Malgré ces absences, le club alsacien conserve de sérieux arguments. Sur le flanc droit de la défense, Guéla Doué traverse une période particulièrement aboutie. Auteur de 2 buts en Ligue 1, il s’est aussi illustré avec 5 passes décisives, preuve de son influence offensive. Dans l’entrejeu, l’association Samir El Mourabet – Valentin Barco apporte équilibre et fluidité au jeu strasbourgeois.

L’homme en grande forme se nomme Martial Godo. L’ailier a été décisif lors de 7 de ses 8 dernières apparitions. Devant, Joaquin Panichelli reste une menace constante : avec 12 buts en championnat, il figure solidement installé sur le podium des meilleurs buteurs.

Ainsi, Strasbourg pourrait débuter avec Penders dans le but, protégé par une défense Guéla Doué, Doukouré, Høgsberg et Chilwell. Le duo El Mourabet – Barco occuperait le milieu, tandis que Moreira, Enciso et Godo soutiendraient Panichelli à la pointe.

Infos sur l'équipe de l'OL

Du côté de l’Olympique Lyonnais, Ernest Nuamah et Malick Fofana ne sont toujours pas opérationnels. Des doutes subsistent également concernant Orel Mangala et Afonso Moreira. En revanche, Nicolas Tagliafico devrait effectuer son retour dans le groupe, même si sa titularisation au poste de latéral gauche reste à confirmer.

La défense rhodanienne demeure l’un des points forts de l’équipe, avec Clinton Mata et Moussa Niakhaté pressentis dans l’axe devant Dominik Greif.

Arrivé lors du dernier mercato hivernal, Noah Nartey s’est rapidement intégré. Déjà auteur de 2 buts en Ligue 1, il devrait évoluer aux côtés de Tyler Morton et Corentin Tolisso dans l’entrejeu. Suspendu lors de la précédente journée, Endrick fera son retour. L’attaquant prêté par le Real Madrid a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises en quatre rencontres de championnat.

En conférence de presse, Paulo Fonseca s’est exprimé sur son jeune attaquant : « Il a très bien travaillé cette semaine, il est motivé. Ce sont des situations normales pour un jeune joueur de 19 ans ; nous avons échangé. C’est un joueur à l’écoute, qui veut progresser. Tout est normal avec lui. Immédiatement après le match, nous avons parlé. Il était très frustré ; il doit apprendre à se contrôler et à rester équilibré. Ce sont des situations normales ».

L’OL pourrait ainsi s’organiser avec Greif dans les cages, une défense Hateboer, Mata, Niakhaté, des pistons Maitland-Niles et Abner, un milieu composé de Tessmann, Morton et Tolisso, tandis que Pavel Sulc évoluerait en soutien d’Endrick.

