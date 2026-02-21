OL, la nouvelle sortie enflammée de Paulo Fonseca sur son avenir

Lorsque Paulo Fonseca a pris les commandes de l’Olympique Lyonnais en janvier 2025, Paulo Fonseca héritait d’une situation particulière. Le Lusitanien succédait à Pierre Sage, dont le passage avait profondément marqué le vestiaire et les supporters. Paulo Fonseca savait que la comparaison serait inévitable, d’autant que son prédécesseur avait redonné de la stabilité à une formation en reconstruction. Fort de ses expériences au LOSC et à l’AC Milan, il arrivait avec une réputation solide mais une pression considérable.

Durant ses premiers mois, Paulo Fonseca a dû imposer ses principes dans un effectif remanié. L’entraineur lyonnais a alterné entre performances convaincantes et phases d’ajustement, le temps d’installer ses idées. Paulo Fonseca a toutefois rapidement démontré sa capacité à structurer son équipe, notamment grâce à une approche tactique exigeante et une communication forte avec ses joueurs. Le coach de 52 ans a progressivement transformé le visage du club, au point de séduire un public pourtant exigeant et attaché à l’identité lyonnaise.