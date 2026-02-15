L’Olympique Lyonnais reçoit ce dimanche l’OGC Nice, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Une rencontre capitale pour les deux équipes qui ont besoin d’engranger des points même si les enjeux sont différents. Du côté de l’OL en tout cas, Paulo Fonseca a pris ses dispositions avec un onze redoutable pour venir à bout des Aiglons, ce soir.
La compo de l’OL contre Nice : Le onze inédit de Paulo Fonseca
- AFP
L’OL veut conforter sa place sur le podium
L’OL est en pleine bourre depuis de l’année. Si le titre semble hors de portée avec les deux premiers, Lens (1er, 52 pts) et PSG (2e, 51 pts), le club lyonnais compte bien se battre pour le podium et la Ligue des Champions. 3e de Ligue 1, l’OL (42 pts) pourrait prendre cinq points d’avance sur l’Olympique de Marseille (4e, 40 pts) en cas de succès contre Nice (14e, 23 pts).
Cependant, la tâche ne s’annonce pas simple pour Paulo Fonseca qui sera privé d’Endrick (suspendu), d’Afonso Moreira (blessé) et Ruben Kluivert (blessé). Pas de quoi s’alarmer pour le technicien portugais qui pourra compter sur ses forces en présence face aux hommes de Claude Puel, ce soir.
- AFP
Paulo Fonseca change tout en défense
Avec le forfait de Ruben Kluivert, Paulo Fonseca devrait compter sur Hans Hateboer pour former une charnière centrale à trois avec Clinton Mata et Moussa Niakhaté. Plus haut, Ainsley Maitland-Niles et Abner Vinicius devraient jouer respectivement les rôles de pistons à droite et à gauche.
- AFP
Fonseca mise sur ses cadres en attaque
Dans l’entrejeu, Tanner Tessmann et Tyler Morton devraient enchainer devant la défense. Paulo Fonseca devrait ensuite reconduire Noah Nartey dans un rôle de meneur de jeu derrière les attaquants. Pour l’attaque, Pavel Sulc devrait accompagner Corentin Tolisso dans la concrétisation des offensives lyonnaises.
La compo attendue de l’OL contre Nice
Greif - Mata, Niakhaté, Hateboer - Maitland-Niles, Tessmann, Morton, Abner - Nartey, Sulc, Tolisso.