La compo de l’OL contre Nice : Le onze inédit de Paulo Fonseca

L’Olympique Lyonnais reçoit ce dimanche l’OGC Nice, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Une rencontre capitale pour les deux équipes qui ont besoin d’engranger des points même si les enjeux sont différents. Du côté de l’OL en tout cas, Paulo Fonseca a pris ses dispositions avec un onze redoutable pour venir à bout des Aiglons, ce soir.