Endrick, prêté par le Real Madrid, apprend la durée de sa suspension après son carton rouge contre Nantes avec Lyon.

L'attaquant lyonnais Endrick a échappé à une longue suspension après que les instances disciplinaires de la Ligue 1 aient décidé de faire preuve d'indulgence concernant son expulsion contre Nantes. L'international brésilien, actuellement prêté par le Real Madrid, risquait une suspension de trois matches après avoir reçu un carton rouge direct de l'arbitre en deuxième mi-temps du match remporté 1-0 par Lyon.

Cependant, à l'issue d'une réunion de la commission disciplinaire de la LFP mercredi, il a été décidé d'annuler le carton rouge direct. Après avoir visionné les images du match et pris en compte le rapport d'arbitrage post-match, qui préconisait une reclassification de l'incident, la commission a ramené la sanction à un deuxième carton jaune.

En conséquence, Endrick purgera désormais une suspension obligatoire d'un match au lieu de la suspension prolongée réservée aux comportements violents.

« Après avoir visionné les images et lu le rapport de l'arbitre proposant de retirer le carton rouge, la commission disciplinaire a décidé de retirer le carton rouge et de le remplacer par un deuxième carton jaune, entraînant l'exclusion », a déclaré la LFP dans un communiqué.

« La commission impose donc une suspension d'un match. »