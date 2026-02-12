AFP
Endrick, prêté par le Real Madrid, apprend la durée de sa suspension après son carton rouge contre Nantes avec Lyon.
La LFP réduit la sanction pour carton rouge à une suspension d'un match
L'attaquant lyonnais Endrick a échappé à une longue suspension après que les instances disciplinaires de la Ligue 1 aient décidé de faire preuve d'indulgence concernant son expulsion contre Nantes. L'international brésilien, actuellement prêté par le Real Madrid, risquait une suspension de trois matches après avoir reçu un carton rouge direct de l'arbitre en deuxième mi-temps du match remporté 1-0 par Lyon.
Cependant, à l'issue d'une réunion de la commission disciplinaire de la LFP mercredi, il a été décidé d'annuler le carton rouge direct. Après avoir visionné les images du match et pris en compte le rapport d'arbitrage post-match, qui préconisait une reclassification de l'incident, la commission a ramené la sanction à un deuxième carton jaune.
En conséquence, Endrick purgera désormais une suspension obligatoire d'un match au lieu de la suspension prolongée réservée aux comportements violents.
« Après avoir visionné les images et lu le rapport de l'arbitre proposant de retirer le carton rouge, la commission disciplinaire a décidé de retirer le carton rouge et de le remplacer par un deuxième carton jaune, entraînant l'exclusion », a déclaré la LFP dans un communiqué.
« La commission impose donc une suspension d'un match. »
Flashpoint lors de la victoire nerveuse de Nantes
L'incident s'est produit à la 61e minute d'un match très disputé au Groupama Stadium. Alors que Lyon menait 1-0, la frustration a atteint son paroxysme lorsque Endrick s'est accroché avec le milieu de terrain nantais Dehmaine Tabibou. Dans un moment d'irritation, le joueur de 19 ans a semblé donner un coup de pied à son adversaire alors que le ballon n'était plus en jeu, ce qui a incité l'arbitre à brandir immédiatement le carton rouge.
À ce moment-là, l'expulsion semblait coûter cher à Lyon, qui se retrouvait à 10 pour la dernière demi-heure du match. Une décision avec laquelle l'entraîneur Paulo Fonseca n'était pas d'accord, déclarant après coup : « Pour moi, c'était très sévère, très sévère. Il y a eu une faute très claire avant l'incident. Le joueur de Nantes n'avait pas l'intention de jouer le ballon, il avait l'intention de bloquer Endrick. »
Heureusement pour les hôtes, ils ont réussi à puiser dans leurs réserves et à conserver leur avantage pour remporter leur 12e victoire consécutive toutes compétitions confondues grâce au but de Pavel Sulc en première mi-temps.
Un adolescent brésilien s'adapte aux exigences de la Ligue 1
Le transfert d'Endrick à Lyon avait pour but de lui offrir le temps de jeu qui lui faisait défaut au Santiago Bernabeu. Avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrygo qui dominaient les postes d'attaquants dans la capitale espagnole, le jeune joueur n'arrivait pas à s'imposer dans l'équipe de Xabi Alonso, ne disputant que deux matches sous les ordres de l'entraîneur après son retour de blessure. Juste avant le limogeage d'Alonso, Madrid a approuvé le prêt en janvier afin de permettre à son prodige de poursuivre son développement dans un championnat européen compétitif, tout en augmentant ses chances d'intégrer l'équipe brésilienne de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde.
Depuis son arrivée en France, Endrick a montré des éclairs du génie qui a convaincu Madrid de le recruter, marquant cinq buts en six matchs et enregistrant une passe décisive alors que Lyon terminait en tête du classement de l'Europa League et se hissait à la troisième place de la Ligue 1.
Date de retour fixée pour le match à Strasbourg
La décision de la LFP a pour conséquence immédiate l'absence d'Endrick lors du prochain match de Ligue 1 de Lyon. Il ne participera pas au choc très attendu contre Nice, un match qui revêt une importance particulière dans la course aux places européennes.
Cependant, la réduction de la sanction signifie qu'il sera disponible pour être sélectionné presque immédiatement après. Endrick pourra réintégrer l'équipe pour le match contre Strasbourg la semaine suivante.
Pour Lyon, le retour rapide de son attaquant dynamique est un soulagement. Alors que le club cherche à remonter au classement et à terminer la saison en beauté, il aura besoin qu'Endrick soit concentré, discipliné et au meilleur de sa forme. Ce sursis lui donne la possibilité de se rattraper rapidement, plutôt que de rester sur la touche pendant un mois.
