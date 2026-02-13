OL, Paulo Fonseca recadre Endrick avant Nice

Après examen du dossier, la commission de discipline a finalement décidé de remplacer le carton rouge par un second avertissement, réduisant la sanction à un seul match de suspension. Une décision qui prive l’OL de son attaquant contre l’OGC Nice (dimanche, 20h 45), mais qui évite une absence prolongée. Paulo Fonseca, tout en se disant soulagé de cette issue, n’a pas caché son exigence vis-à-vis de son joueur, qu’il considère désormais exposé à une attention accrue des adversaires et des arbitres.

« Je ne suis pas satisfait. Nous étions concentrés sur le carton, mais ce n’était pas juste. Endrick doit apprendre de la situation, j’ai parlé avec lui. Il doit comprendre qu’il est un joueur qui a toute l’attention maintenant. Je continue à dire qu’il a beaucoup de talent et que nous devons faire attention aux situations avec lui. Mais c’est par ces épreuves et ce type de moments qu’il va progresser car c’est un joueur qui a seulement 19 ans. Je ne veux pas trop parler de cette situation, mais aujourd’hui, je ne sais pas trop ce qui est juste ou pas en termes de carton. Chaque week-end, il y a différentes décisions ou interprétations sur les cartons. Je veux que nous puissions comprendre ce qui vaut rouge ou jaune. Il y a trop d’interprétations différentes aujourd’hui. », a expliqué le technicien portugais en conférence de presse, vendredi.