L’incident de Nantes continue de faire parler dans le vestiaire lyonnais. À la veille d’un rendez-vous important face à Nice, Paulo Fonseca a tenu à clarifier sa position concernant la sanction d’Endrick. Entre soutien public et message pédagogique, l’entraîneur portugais souhaite transformer cet épisode en étape d’apprentissage pour son jeune attaquant, tout en préparant un match que l’OL abordera sans l’un de ses hommes forts.
OL, Paulo Fonseca recadre Endrick avant Nice
- AFP
Fonseca conteste toujours l’expulsion d’Endrick lors de Nantes - OL
Arrivé cet hiver à l’Olympique Lyonnais en provenance du Real Madrid, Endrick s’est rapidement imposé comme un élément décisif, avec cinq buts et une passe décisive en cinq rencontres. Malgré cette adaptation éclair, Paulo Fonseca a dû gérer une première controverse après l’expulsion subie face à Nantes. L’entraîneur lyonnais, interrogé en conférence de presse vendredi, a réaffirmé son incompréhension, estimant la sanction trop lourde et rappelant l’agressivité dont le joueur fait l’objet depuis plusieurs semaines.
« Pour moi, l’expulsion était très sévère, très sévère. Il y avait une faute avant (le geste d’Endrick) qui était très claire. Le joueur de Nantes n’a pas l’intention de jouer le ballon, il a l’intention de bloquer Endrick. La deuxième chose que je veux dire, c’est que c’est le troisième match où les adversaires commencent le match avec beaucoup d’agressivité sur Endrick. Je pensais que ces choses appartenaient au passé, mais (…) l’intention était claire. Ils avaient vraiment l’intention d’intimider Endrick (…) et les arbitres doivent protéger le talent d’un joueur comme Endrick », a déclaré Paulo Fonseca après la victoire contre Nantes (0-1).
- AFP
Le conseil avisé de Paulo Fonseca pour Endrick
Après examen du dossier, la commission de discipline a finalement décidé de remplacer le carton rouge par un second avertissement, réduisant la sanction à un seul match de suspension. Une décision qui prive l’OL de son attaquant contre l’OGC Nice (dimanche, 20h 45), mais qui évite une absence prolongée. Paulo Fonseca, tout en se disant soulagé de cette issue, n’a pas caché son exigence vis-à-vis de son joueur, qu’il considère désormais exposé à une attention accrue des adversaires et des arbitres.
« Je ne suis pas satisfait. Nous étions concentrés sur le carton, mais ce n’était pas juste. Endrick doit apprendre de la situation, j’ai parlé avec lui. Il doit comprendre qu’il est un joueur qui a toute l’attention maintenant. Je continue à dire qu’il a beaucoup de talent et que nous devons faire attention aux situations avec lui. Mais c’est par ces épreuves et ce type de moments qu’il va progresser car c’est un joueur qui a seulement 19 ans. Je ne veux pas trop parler de cette situation, mais aujourd’hui, je ne sais pas trop ce qui est juste ou pas en termes de carton. Chaque week-end, il y a différentes décisions ou interprétations sur les cartons. Je veux que nous puissions comprendre ce qui vaut rouge ou jaune. Il y a trop d’interprétations différentes aujourd’hui. », a expliqué le technicien portugais en conférence de presse, vendredi.
- AFP
L’OL prêt pour Nice malgré sans Endrick
En interne, Paulo Fonseca prépare désormais l’organisation offensive sans son jeune buteur pour la réception de Nice, tout en anticipant son retour lors du déplacement suivant à Strasbourg. Le staff estime que cet épisode doit servir de repère dans la progression du joueur, dont l’intégration rapide constitue déjà un motif de satisfaction. Paulo Fonseca, qui insiste régulièrement sur la discipline collective, voit dans cette séquence un rappel des exigences du haut niveau et de la pression entourant les jeunes talents très médiatisés.
Paulo Fonseca souhaite tourner la page rapidement afin de maintenir la dynamique positive de l’équipe, toujours engagée dans la course aux places européennes. L’entraîneur lyonnais considère que la réaction du groupe face à Nice constituera un test important, avant de pouvoir compter à nouveau sur son attaquant lors des prochaines échéances.