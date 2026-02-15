Lyon - Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La 22e journée de Ligue 1 se referme par une affiche séduisante entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice. Au Groupama Stadium, Lyon veut prolonger son élan et sécuriser sa place sur le podium. Nice, lui, cherche un repère dans une saison qui s’étire loin des sommets.

Lyon lancé à pleine vitesse

Les Gones avancent sans trembler. Douze succès consécutifs toutes compétitions confondues. La série impressionne. Elle raconte une équipe sûre de ses forces. En championnat, Lyon reste sur six victoires d’affilée. Le week-end dernier, les hommes de Paulo Fonseca ont dominé le FC Nantes (0-1), malgré une longue infériorité numérique. Un succès arraché avec caractère. Résultat : l’OL dépasse l’OM et grimpe à la troisième place.

La dynamique dépasse la Ligue 1. Lyon termine en tête de la phase de ligue en Ligue League et file directement en huitièmes. Le club valide aussi son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France. L’ambition grandit.

Nice à la recherche d’un second souffle

Le contraste frappe. L’OGC Nice occupe la 14e place. Huit points le séparent du top 6. La course à l’Europe paraît lointaine.

Les Aiglons peinent surtout loin de leurs bases. Les déplacements s’enchaînent sans repère solide. Face à un adversaire en confiance et candidat crédible à la prochaine Ligue des Champions, la mission s’annonce délicate pour les joueurs de Claude Puel.

Sur quelle chaine suivre le match Lyon - Nice

La rencontre entre Lyon et Nice sera à suivre ce vendredi 15 janvier 2026 à partir de 20h45 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement.

Horaire et lieu du match Lyon - Nice

Ligue 1 - Ligue 1 Groupama Stadium

Le match entre Lyon et Nice se tient ce dimanche 15 février à partir de 20h45, heure française, au Groupama Stadium de Lyon.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Lyon

Infos sur l'équipe de Nice

