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La capitaine des Lionesses, Leah Williamson, prolonge son contrat avec Arsenal
Toute une carrière passée dans le nord de Londres
La défenseuse de 29 ans est au club depuis 20 ans. Après avoir gravi les échelons des équipes de jeunes, elle est devenue un visage incontournable de l’équipe féminine et un pilier de sa défense. Depuis ses débuts, Williamson a disputé 282 matches pour le club et inscrit 17 buts. En prolongeant son contrat, le club conserve l’une de ses leaders les plus expérimentées, la défenseuse centrale occupant actuellement le poste de vice-capitaine aux côtés de Kim Little. Arrivée très jeune, elle poursuit ainsi son parcours au sein du seul club qu’elle ait jamais considéré comme son foyer. Dans un communiqué officiel, le club a exprimé sa satisfaction : « Tout le monde se réjouit de voir Leah continuer à faire preuve de leadership et à briller ici, à Arsenal. »
- AFP
Gérer la frustration liée aux blessures
Cette nouvelle concernant son contrat intervient au terme d’une saison personnellement difficile pour l’internationale anglaise. La saison de Williamson a été fortement perturbée par les blessures : elle a manqué la première moitié de l’exercice en raison d’un problème au genou subi lors de l’Euro 2025, et n’a disputé que dix matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.
Malgré ces contretemps, elle a retrouvé la forme au meilleur moment pour l’équipe de Jonas Eidevall. La défenseuse a disputé ses 90 premières minutes en Women’s Super League en janvier, avant d’être titularisée lors de la victoire 2-1 d’Arsenal contre Lyon en demi-finale aller de la Ligue des champions. Elle a ensuite marqué en sortant du banc lors du succès écrasant 7-0 contre Leicester City mardi.
La carrière de l’attaquant, déjà riche en distinctions, se poursuit sur sa lancée.
Le palmarès de Williamson atteste de son influence au sein du projet d’Arsenal depuis douze ans. Depuis son arrivée, elle a conquis un titre de championne de la Super League féminine, quatre Coupes de la Ligue, deux Coupes d’Angleterre et une Coupe des championnes de la FIFA. La saison dernière, elle a notamment soulevé la Ligue des champions aux côtés de Kim Little.
Son palmarès s’étend également sur la scène internationale : icône des Lionesses, elle a guidé l’équipe d’Angleterre vers deux titres européens consécutifs en 2022 et 2025. Auteure de cinq buts en 67 sélections, elle demeure la meneuse de jeu incontournable des Three Lions lorsqu’elle est à plein régime.
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Assurer l'avenir du noyau dur d'Arsenal
La prolongation de Williamson s’inscrit dans une stratégie plus large d’Arsenal visant à préserver l’ossature de son effectif. Mardi, le club a également prolongé le contrat de la défenseuse Steph Catley, assurant ainsi la stabilité de sa défense. Ces décisions font suite aux récentes prolongations de plusieurs autres cadres du vestiaire : l’attaquante Stina Blackstenius a prolongé la semaine dernière, tandis que la capitaine Kim Little s’est engagée pour une année supplémentaire.