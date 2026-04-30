La capitaine des Lionesses, Leah Williamson, prolonge son contrat avec Arsenal

Cette nouvelle concernant son contrat intervient au terme d’une saison personnellement difficile pour l’internationale anglaise. La saison de Williamson a été fortement perturbée par les blessures : elle a manqué la première moitié de l’exercice en raison d’un problème au genou subi lors de l’Euro 2025, et n’a disputé que dix matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Malgré ces contretemps, elle a retrouvé la forme au meilleur moment pour l’équipe de Jonas Eidevall. La défenseuse a disputé ses 90 premières minutes en Women’s Super League en janvier, avant d’être titularisée lors de la victoire 2-1 d’Arsenal contre Lyon en demi-finale aller de la Ligue des champions. Elle a ensuite marqué en sortant du banc lors du succès écrasant 7-0 contre Leicester City mardi.