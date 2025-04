Vente OM, l'énorme bombe sur Frank McCourt

Une révélation surprenante est tombée sur Frank McCourt et le projet de vente de l’OM, lundi.

Le mystère plane encore autour de l’avenir de l’Olympique de Marseille, et certains indices semblent plus parlants que de longues déclarations. Ce week-end, une présence inattendue dans les tribunes du Vélodrome a ravivé les rumeurs les plus persistantes. Le propriétaire Frank McCourt, habituellement discret, a fait le déplacement. Mais son retour à Marseille ne signifiait pas l’annonce tant attendue. Alors, pourquoi ce timing ? Et surtout, que faut-il comprendre de sa stratégie ? La suite réserve bien des surprises.