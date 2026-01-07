L’OM annonce une signature officielle avant le Classique contre le PSG

Pendant que le mercato hivernal agite les couloirs de la Commanderie, l’Olympique de Marseille a communiqué sur un tout autre registre. Mercredi matin, le club a confirmé la signature d’un partenariat stratégique avec Ebury, qui devient fournisseur officiel de l’OM.

Ce timing ne doit rien au hasard. À la veille d’un rendez-vous majeur contre le PSG, l’OM rappelle qu’il avance sur tous les fronts. Sportif, bien sûr. Économique aussi. Le message se veut clair : le club poursuit sa structuration et renforce ses fondations.

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer un nouveau partenariat avec Ebury, qui devient fournisseur officiel du club », indique le club du Sud de la France.