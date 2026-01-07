Alors que les regards se tournent vers le Koweït, où l’Olympique de Marseille affronte le Paris Saint-Germain pour le Trophée des champions ce jeudi à 19h, le club phocéen a choisi un tout autre terrain pour frapper en premier. À quelques heures du Classique, l’OM a officialisé un nouvel accord majeur, symbole de ses ambitions bien au-delà du rectangle vert.
L’OM annonce une signature officielle avant le Classique contre le PSG
Une annonce forte à la veille du Trophée des champions
Pendant que le mercato hivernal agite les couloirs de la Commanderie, l’Olympique de Marseille a communiqué sur un tout autre registre. Mercredi matin, le club a confirmé la signature d’un partenariat stratégique avec Ebury, qui devient fournisseur officiel de l’OM.
Ce timing ne doit rien au hasard. À la veille d’un rendez-vous majeur contre le PSG, l’OM rappelle qu’il avance sur tous les fronts. Sportif, bien sûr. Économique aussi. Le message se veut clair : le club poursuit sa structuration et renforce ses fondations.
« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer un nouveau partenariat avec Ebury, qui devient fournisseur officiel du club », indique le club du Sud de la France.
Qui est Ebury, le nouveau partenaire de l’OM ?
Ebury s’impose aujourd’hui comme un acteur de référence dans le secteur des paiements internationaux et de la gestion du risque de change. La société propose une plateforme globale destinée aux entreprises, leur permettant d’encaisser, de payer et d’anticiper les fluctuations de devises. Plus de 50 000 entreprises à travers le monde utilisent déjà ses services.
En s’associant à l’OM, Ebury s’offre une vitrine prestigieuse dans l’univers du sport, tandis que le club marseillais s’entoure d’un partenaire à forte dimension internationale.
Un partenariat tourné vers l’international
Cette collaboration s’inscrit dans une stratégie assumée par l’OM : renforcer son rayonnement mondial et s’appuyer sur des entreprises innovantes capables d’accompagner son développement. L’ouverture d’un bureau Ebury à Marseille au début de l’année 2026 illustre parfaitement cette convergence d’intérêts.
Le club bénéficie ainsi d’un partenaire implanté localement, tout en profitant d’un réseau international solide. Une alliance qui dépasse largement le cadre d’un simple affichage commercial.
Les dirigeants saluent une alliance structurante
Grégory La Mela, Directeur Commercial de l’OM, n’a pas caché sa satisfaction : « Nous sommes heureux d’accueillir Ebury, une entreprise solide et en constante croissance, qui possède une expérience à travers les ligues les plus importantes d’Europe. Ce partenariat contribuera à notre développement, et en même temps, nous pourrons offrir à Ebury un réseau solide parmi nos partenaires et entreprises en France ».
Même enthousiasme du côté d’Ebury, par la voix de Peter Brooks, Responsable Mondial du Sport : « S’associer à l’Olympique de Marseille, un club avec un héritage incomparable dans le football français, est un moment particulièrement excitant pour Ebury. Alors que nous développons notre présence dans le sud de la France avec l’ouverture de notre nouveau bureau à Marseille, nous sommes fiers de soutenir l’héritage du club et de contribuer à leur succès, tant sur le terrain qu’en dehors ».
Un signal clair envoyé avant le Classique
Avec cette signature, l’OM confirme sa volonté de structurer son avenir et de consolider son modèle économique. À quelques heures d’un affrontement face au PSG, le club montre qu’il avance avec méthode, ambition et cohérence. Sur le terrain comme en coulisses.