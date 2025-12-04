La situation atteint son point de rupture. L’Olympique Lyonnais refuse d’organiser la rencontre au Groupama Stadium le dimanche, en raison de coûts jugés trop lourds. Saint-Cyr/Collonges se retrouve coincé entre une décision économique et une obligation sportive. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le président du club publie un communiqué pour exposer l’impasse.

« L’Olympique Lyonnais refuse de jouer ce match le dimanche, en raison des coûts supplémentaires qu’une telle organisation engendrerait. Nous nous retrouvons ainsi, pour le dire poliment, entre deux chaises. On nous demande de trouver un terrain de repli ce soir à 21h, alors même que nous avons jusqu’à demain 16h pour en proposer un. Et à cette heure-ci, je dois être honnête : nous sommes incapables de trouver une solution viable », a reconnu le président de Saint-Cyr/Collonges.

Mais le message ne s’arrête pas là. Dans un second élan, Hassane Baba-Arbi lance un appel rare dans le football moderne.

« Aujourd’hui, j’en appelle à la raison, à la solidarité et à l’esprit du football. J’en appelle à l’OL. J’en appelle à beIN Sport. J’en appelle à tous ceux qui croient encore en la magie populaire de la Coupe de France. Et pour montrer à quel point notre volonté est profonde, sincère et dénuée d’arrière-pensée, nous tenons à le dire publiquement : nous, modeste club de R1, sommes même prêts à laisser l’intégralité de la recette du match au grand Olympique Lyonnais, afin qu’il ne creuse pas davantage sa dette. Un geste qui traduit simplement notre générosité et surtout notre amour du jeu, bien au-dessus de toute considération financière », a demandé Hassane Baba-Arbi, le président du club de Régional 1, histoire de faire comprendre dans quel désarroi il se trouvait face à cette situation.

À ce stade, personne ne sait encore où ni quand la rencontre pourra se tenir. La Coupe de France conserve sa part de magie, mais ici, elle révèle aussi la fragilité d’un équilibre entre rêve et raison. Le football populaire attend un dénouement digne de son histoire emblématique.