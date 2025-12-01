Le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France, effectué ce lundi soir, a dessiné les contours du premier tableau de l’année 2026. Comme souvent à ce stade, les clubs de Ligue 1 ont été répartis dans un ensemble d’affiches mêlant déplacements piégeux, oppositions déséquilibrées et premiers chocs inattendus. Le PSG et l’OM, scrutés de près, s’en sortent avec un début de parcours raisonnablement abordable, conforme aux tendances visibles dès la constitution des groupes.

Paris et Marseille rassurés par le tirage

Le Paris Saint-Germain devra se rendre chez Vendée Fontenay (N3), un adversaire amateur habitué aux parcours courageux mais qui reste très loin du standing parisien. L’Olympique de Marseille, pour sa part, sera attendu à Bourg-en-Bresse (N1), une affiche sérieuse mais non comparable à un duel face à une formation de l’élite. Autour d’eux, le groupe A révèle notamment Lyon attendu à Saint Cyr Collonges Mont d’Or, tandis que Toulouse effectuera un court déplacement chez Lyon La-Duchère.

Getty Images

Parmi les rencontres les plus marquantes, Auxerre–Monaco représente le premier grand test entre clubs de Ligue 1. Nice–Saint-Étienne propose aussi une affiche forte, opposant une formation de l’élite à l’un des prétendants à la montée. Dans le groupe B, Lens devra éviter le piège posé par Feignies Aulnoye, alors que Lille affrontera les Lusitanos de Saint-Maur. Plusieurs équipes de Ligue 2 s’affronteront également, à l’image de Grenoble–Nancy ou Guingamp–Laval.

Un début d'année 2026 passionnant

Les clubs amateurs auront, comme chaque saison, une occasion de créer la surprise. Le Gosier affrontera Lorient, Raon-l’Étape accueillera le Paris FC, tandis que Concarneau tentera de rivaliser avec Nantes. Ce tour marquera la reprise officielle après les fêtes et ouvrira un mois de janvier traditionnellement chargé pour les équipes professionnelles.

Ce tirage offre ainsi un mélange équilibré entre affiches attendues, déplacements compliqués et premières confrontations entre écuries majeures. Paris et Marseille bénéficient d’un tableau limpide pour aborder 2026, mais la Coupe de France n’a jamais manqué d’imprévus. Le rendez-vous est désormais fixé au début de l’année pour découvrir les premières surprises de cette nouvelle édition.