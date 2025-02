L’Europe est prévenue ! Le Real Madrid reste l’équipe à battre en Ligue des Champions avec un Kylian Mbappé lancé vers le Ballon d’Or

Real Madrid vs Manchester City

Après une phase de groupes décevante, les Madrilènes ont écrasé Manchester City pour rappeler à tout le monde qu’ils sont toujours les rois d’Europe.

S’il fallait retenir une seule image de la démonstration du Real Madrid face à Manchester City, ce serait celle d’un Kylian Mbappé rayonnant, célébrant un but qui résume à lui seul la rencontre. En quelques secondes, le Français a effacé Josko Gvardiol – considéré comme l’un des meilleurs latéraux du monde – d’un simple coup de rein avant d’envoyer le ballon au fond des filets. Mbappé savait qu’il venait de faire quelque chose de spécial. Il se devait de le souligner.

Bien sûr, Mbappé a marqué 357 autres buts dans sa carrière, dont trois en finale de Coupe du monde. Il n’est pas étranger aux grands rendez-vous. Mais un Mbappé en confiance, en pleine possession de ses moyens, reste l’un des joueurs les plus décisifs de la planète. Et lorsqu’il s’agit de porter une équipe vers la victoire dans un match crucial de Ligue des Champions, il est l’homme de la situation.

Mercredi, le Mbappé des grands soirs était de retour. Parfois brouillon dans son jeu, imprécis dans ses transmissions, il a pourtant répondu présent là où ça comptait : cinq tirs, cinq cadrés, trois buts, et un trophée de joueur du match.

Plus globalement, cette rencontre marque sa première grande soirée européenne sous le maillot madrilène. Après des débuts mitigés en Espagne, quelques Clasicos ratés et des doutes sur son intégration, Mbappé a enfin justifié son statut. Malgré un effectif madrilène décimé par les blessures et un banc moins fourni que d’habitude, le Real reste favori pour remporter la Ligue des Champions.