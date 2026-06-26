Karamba Guirassy, frère et conseiller de Serhou Guirassy (30 ans), a récemment coupé court aux rumeurs évoquant un transfert déjà acté vers le club stambouliote de Fenerbaçe. Interrogé par Sky, il a affirmé : « Pour clarifier les choses : aucun accord, de quelque nature que ce soit, n’a été conclu. Serhou examine actuellement ses options pour la saison à venir. Les allégations faisant état d’un accord verbal sont tout simplement fausses. »

Selon le média, les dirigeants du BVB ont récemment relancé les discussions pour le convaincre de prolonger son séjour au-delà de la saison en cours et lui ont présenté un projet à long terme au Signal Iduna Park. Problème pour les Jaune et Noir : le joueur de 30 ans devrait, avec toute vraisemblance, attendre l’issue de la Coupe du monde pour statuer sur son avenir.

Un rapide coup d’œil aux statistiques explique pourquoi le Guinéen est si courtisé et pourquoi le BVB se bat pour le conserver : depuis 2024, il a disputé 96 matchs officiels, inscrit 60 buts et délivré 15 passes décisives.