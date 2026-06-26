Le journaliste kosovar Arlind Sadiku, qui officie comme commentateur football pour le groupe médiatique Artmotion et couvre actuellement la Coupe du monde depuis le terrain, a annoncé que le transfert de l’attaquant vers le BVB était conclu. Selon lui, tous les détails de la transaction seraient déjà réglés.
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L’affaire serait déjà conclue ! Le BVB aurait finalisé un transfert éclatant avec la jeune pépite de la Bundesliga
Sous contrat avec Hoffenheim jusqu’en 2029, le joueur kosovar bénéficie d’une clause libératoire liée aux performances. Comme le Borussia s’est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions lors des trois dernières saisons, cette disposition entre en vigueur et fixe le montant du transfert à exactement 30 millions d’euros.
L’attaquant de 23 ans s’est durablement imposé sous les feux des projecteurs au cours de la saison écoulée. Avec onze buts et dix passes décisives en 35 matchs officiels, Asllani a démontré ses qualités et s’est imposé comme l’un des attaquants les plus convoités du championnat.
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Effectif du BVB : quel avenir pour Guirassy et Adeyemi ?
Selon le magazine « kicker », Asllani devrait quitter le Kraichgau.
L’arrivée imminente de cette attaquante centrale devrait relancer le turn-over offensif du BVB. L’arrivée d’un autre avant-poste de haut niveau laisse présager un départ imminent dans l’attaque noire et jaune. Les noms de Serhou Guirassy et de Karim Adeyemi sont particulièrement cités.
L'avenir de Guirassy au BVB est incertain.
Karamba Guirassy, frère et conseiller de Serhou Guirassy (30 ans), a récemment coupé court aux rumeurs évoquant un transfert déjà acté vers le club stambouliote de Fenerbaçe. Interrogé par Sky, il a affirmé : « Pour clarifier les choses : aucun accord, de quelque nature que ce soit, n’a été conclu. Serhou examine actuellement ses options pour la saison à venir. Les allégations faisant état d’un accord verbal sont tout simplement fausses. »
Selon le média, les dirigeants du BVB ont récemment relancé les discussions pour le convaincre de prolonger son séjour au-delà de la saison en cours et lui ont présenté un projet à long terme au Signal Iduna Park. Problème pour les Jaune et Noir : le joueur de 30 ans devrait, avec toute vraisemblance, attendre l’issue de la Coupe du monde pour statuer sur son avenir.
Un rapide coup d’œil aux statistiques explique pourquoi le Guinéen est si courtisé et pourquoi le BVB se bat pour le conserver : depuis 2024, il a disputé 96 matchs officiels, inscrit 60 buts et délivré 15 passes décisives.
- AFP
L'avenir d'Adeyemi au BVB reste incertain.
Adeyemi entamera la saison prochaine la dernière année de son contrat. Si le BVB ne parvient pas à prolonger l’attaquant, arrivé en 2022, il sera libre de tout transfert à l’été 2027.
Selon Bild, les discussions s’annoncent ardues : le joueur, actuellement rémunéré environ 6,5 millions d’euros par an, en réclamerait plus de dix.
Adeyemi et ses conseillers réclament en outre une clause de départ, toujours selon Bild. Au vu des fluctuations notables dans les performances du joueur de 24 ans, la direction du BVB semble peu disposée à satisfaire l’intégralité de ses demandes.
L’attaquant n’est pas un titulaire indiscutable sous les ordres de Niko Kovac : 28 apparitions en Bundesliga pour une moyenne de 42 minutes par match, et seulement quatre buts toutes compétitions confondues en 2026.