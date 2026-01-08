Supercoupe d'Espagne : Un Clasico en finale après le succès du Real Madrid

Cette victoire permet aux hommes de Xabi Alonso de rejoindre le FC Barcelone pour un Clasico au sommet dimanche prochain.

Valverde et Rodrygo décisifs

Les Merengues n'ont pas tardé à affirmer leur domination dans ce derby madrilène délocalisé en Arabie saoudite :

Un coup franc d'anthologie : Dès la 2e minute, Federico Valverde a ouvert le score avec un missile sur coup franc de plus de 30 mètres, laissant Jan Oblak totalement impuissant.

Au retour des vestiaires (55e), l'attaquant brésilien Rodrygo a doublé la mise après une belle action individuelle, confirmant son retour en forme malgré l'absence de Kylian Mbappé (blessé).

L'Atlético a réduit l'écart par Alexander Sørloth (ou via un but contre son camp selon certaines interprétations du direct) seulement trois minutes plus tard, obligeant le Real à défendre héroïquement jusqu'au coup de sifflet final.

Un Clasico pour le titre dimanche

Grâce à ce succès, le Real Madrid retrouvera le FC Barcelone en finale, comme lors de l'édition précédente. Le club catalan s'était qualifié la veille en écrasant l'Athletic Bilbao sur le score sans appel de 5-0, porté par un doublé de Raphinha.

Pour Xabi Alonso, cette finale représente une occasion majeure de stabiliser son projet tactique après un début de saison marqué par quelques turbulences internes et de nombreux pépins physiques dans son effectif.