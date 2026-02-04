Cristian Romero fait rêver les deux géants de Madrid

L'international argentin Cristian Romero devrait quitter Tottenham Hotspur s'il obtient gain de cause, déçu par son club actuel.

Romero est en désaccord avec les Spurs concernant leur manque d'ambition sur le marché des transferts. Il s'est plaint publiquement du manque de ressources de l'effectif, qualifiant la situation de « honteuse ». Il semblerait que ces critiques n'étaient que la partie émergée de l'iceberg, puisque le journaliste argentin Gaston Edul, bien informé, rapporte que Romero a reçu des propositions de clubs espagnols et d'un autre championnat. Il précise qu'une offre formelle était imminente l'été dernier et que Romero a pris sa décision de quitter Tottenham cet été.

Le club le plus souvent cité comme cible de Romero en Espagne était l'Atlético de Madrid. Au printemps dernier, Romero avait exprimé son désir de jouer en Liga avant de signer un contrat de quatre ans avec Tottenham. Le Real Madrid était en pourparlers avec Tottenham, mais a finalement renoncé à formuler une offre pour Romero en raison de son prix de 60 millions d'euros. Ils ont préféré investir 30 millions d'euros sur David Hancko, ce qui, en théorie, réduirait leur besoin de recruter un défenseur central. Cependant, des rumeurs circulent également concernant un possible départ de José María Giménez cet été. L'arrivée du nouveau directeur sportif, Mateu Alemany, pourrait également influencer leurs priorités.* Leurs rivaux madrilènes ont également manifesté leur intérêt pour Romero ces dernières années, et le recrutement d'un défenseur central serait une priorité pour le Real Madrid cet été. Par ailleurs, Romero ne correspond plus à la politique de transferts actuelle des Merengues, qui privilégient les jeunes talents et les joueurs confirmés libres de tout contrat.