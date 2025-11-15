À Paris, l’hiver s’annonce agité. Le club réfléchit déjà à la meilleure manière de corriger les erreurs du dernier mercato, marqué par un manque de profondeur et une vague de blessures. Depuis plusieurs semaines, un nom circule discrètement dans les couloirs du centre d’entraînement. Il revient souvent, presque comme une obsession : celui d’un jeune attaquant turc qui s’impose en Serie A et dont la progression attire les convoitises des grands clubs européens.
Kenan Yildiz au PSG cet hiver, c’est chaud !
- Getty Images
Le PSG avance ses pions pour renforcer son attaque
Le Paris Saint-Germain a passé un été étonnamment calme. Une stratégie qui, aujourd’hui, interroge, surtout après les blessures répétées qui ont fragilisé l’effectif. Luis Enrique et Luis Campos veulent donc rectifier le tir. Leur volonté est claire : reprendre la main dès le mercato hivernal et préparer avec sérieux celui de juin.
Dans cette perspective, un profil ressort nettement. Le site Media Foot révèle que les dirigeants parisiens ont porté leur attention sur Kenan Yildiz, la jeune pépite de la Juventus. À seulement 20 ans, l’attaquant turc affiche une valeur estimée à 75 millions d’euros selon Transfermarkt. Sa saison actuelle, marquée par 2 buts et 3 passes décisives en Serie A, lui offre une visibilité considérable. Malgré un contrat qui s’étend jusqu’en 2029, son avenir à Turin reste flou.
- Getty Images
Des renseignements confirmés par plusieurs sources internes
Selon les informations du média spécialisé, deux sources réputées fiables au sein du club parisien ont confirmé que le PSG suit de très près le joueur. Le nom de Yildiz revient d’ailleurs avec insistance dans les discussions internes depuis plusieurs semaines. Luis Campos, séduit par son potentiel, voit en lui un élément capable d’apporter quelque chose de différent dans le projet parisien.
Le club envisage de s’appuyer sur un argument simple : la partie financière. Actuellement, Kenan Yildiz touche un peu moins de deux millions d’euros par saison en Italie, un montant très loin des standards des grands attaquants européens. Pour un joueur déjà observé par plusieurs cadors, l’écart paraît énorme. Cette situation ouvre clairement la porte à une offensive parisienne.
- Getty Images
Un projet séduisant pour Yildiz, en quête d’un nouveau cap
Selon Media Foot, le projet du PSG correspond totalement aux attentes du joueur. Yildiz souhaite donner un nouvel élan à sa carrière, aussi bien sur le terrain que sur le plan contractuel. À Paris, il trouverait un espace pour s’exprimer, mais aussi une valorisation financière bien supérieure à celle qu’il reçoit actuellement.
Le timing joue également un rôle. Le club parisien se prépare à une compétition féroce sur ce dossier, car plusieurs équipes européennes surveillent également la situation du jeune Turc. Le PSG espère pourtant frapper fort et prendre de l’avance dès l’hiver, avec l’objectif de conclure une opération majeure lors du prochain mercato estival.