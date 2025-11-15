Kenan Yildiz au PSG cet hiver, c’est chaud !

Le Paris Saint-Germain a passé un été étonnamment calme. Une stratégie qui, aujourd’hui, interroge, surtout après les blessures répétées qui ont fragilisé l’effectif. Luis Enrique et Luis Campos veulent donc rectifier le tir. Leur volonté est claire : reprendre la main dès le mercato hivernal et préparer avec sérieux celui de juin.

Dans cette perspective, un profil ressort nettement. Le site Media Foot révèle que les dirigeants parisiens ont porté leur attention sur Kenan Yildiz, la jeune pépite de la Juventus. À seulement 20 ans, l’attaquant turc affiche une valeur estimée à 75 millions d’euros selon Transfermarkt. Sa saison actuelle, marquée par 2 buts et 3 passes décisives en Serie A, lui offre une visibilité considérable. Malgré un contrat qui s’étend jusqu’en 2029, son avenir à Turin reste flou.