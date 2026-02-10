Karim Benzema et Franck Ribéry impliqués dans l’affaire Epstein, l’accusation grave !

Le Département de la Justice des États-Unis a rendu publics des volumes d’archives rarement vus. Plus de 2 000 vidéos, près de 180 000 photos, ainsi que de nombreux rapports, courriels et témoignages composent ce corpus. L’objectif affiché consiste à documenter l’étendue du réseau gravitant autour de Jeffrey Epstein et à exposer des éléments jusque-là inaccessibles.

Dans cet ensemble brut, les citations abondent. Des figures issues du sport, du droit ou du monde des affaires apparaissent parfois au détour d’un témoignage. Une réalité qui impose une lecture prudente : la mention d’un nom ne signifie ni mise en examen ni culpabilité.