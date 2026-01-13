Et si le futur du Real Madrid s’écrivait déjà en filigrane, loin du tumulte immédiat du banc ? Alors que la Maison Blanche traverse une période de transition technique, un nom revient avec insistance dans les couloirs du Bernabéu. Jürgen Klopp, libre depuis son départ de Liverpool, incarne une promesse de reconstruction et d’exigence. Mais à Madrid, rien ne se fait dans la précipitation. Une date circule, un calendrier se dessine, et les conditions d’une arrivée se précisent. Reste à savoir quand et comment.
Jürgen Klopp au Real Madrid ? La date de son arrivée est connue
- Getty Images Sport
Le Real Madrid cible Jürgen Klopp malgré la nomination d’Alvaro Arbeloa
Le Real Madrid avance par étapes. Après l’éviction rapide de Xabi Alonso, resté seulement sept mois en poste, la direction a opté pour une solution interne en promouvant Álvaro Arbeloa à la tête de l’équipe première. L’ancien défenseur, jusque-là responsable de la réserve, est appelé à assurer la continuité jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Une nomination de transition, pensée comme un sas avant un choix plus structurant pour l’avenir du club.
Dans cette réflexion de long terme, Jürgen Klopp s’impose progressivement comme une option crédible. Sans club depuis l’été 2024, l’entraîneur allemand conserve une aura intacte sur le marché. Son profil, fait d’intensité, de management fort et de culture de la gagne, correspond aux attentes d’un Real Madrid désireux de relancer un cycle. En interne, son nom circule comme celui d’une « pointure » capable de reprendre un vestiaire exigeant.
- Getty Images
Jürgen Klopp ouvert à un retour sur le banc
L’intérêt du Real Madrid pour Jürgen Klopp ne date pas d’hier. Déjà évoqué pour succéder à Carlo Ancelotti à l’été 2025, le technicien allemand n’a jamais fermé la porte à un retour sur le banc. S’il s’est dit éprouvé physiquement et mentalement au moment de quitter Liverpool, Jürgen Klopp n’a jamais réellement quitté le football de haut niveau, conservant une présence et une influence notables dans l’écosystème européen.
Depuis janvier 2025, Jürgen Klopp occupe le poste de directeur mondial du football pour le groupe Red Bull. Une fonction stratégique qui l’a conduit à superviser des projets sportifs, notamment à Leipzig ou au Paris FC. Cette activité confirme sa volonté de rester connecté au terrain, tout en s’accordant un temps de recul. Malgré cet engagement, Sky Sports révèle que l’hypothèse d’un départ reste ouverte, à condition que le projet proposé soit à la hauteur de ses exigences.
- AFP
Jürgen Klopp veut rejoindre le Real Madrid l’été prochain
Selon le média repris par RMC Sport, si Jürgen Klopp venait à rejoindre le Real Madrid, ce ne serait pas dans l’urgence. Le calendrier est désormais identifié : une arrivée ne pourrait intervenir qu’à l’été 2026. Hors de question pour l’Allemand de reprendre une équipe en cours de saison sans maîtrise de l’effectif ni influence sur le mercato. Cette position, constante dans sa carrière, s’inscrit dans une logique de construction plutôt que de colmatage.
Reste également la question de ses priorités futures. Comme lors de son accord avec Red Bull, Jürgen Klopp pourrait exiger une clause de sortie spécifique, notamment en cas d’approche de la Fédération allemande de football pour la sélection nationale. Cette donnée, connue des décideurs madrilènes, n’est pas rédhibitoire, mais conditionne les discussions. En attendant, le Real Madrid temporise, conscient que le temps pourrait jouer en sa faveur.