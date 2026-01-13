Jürgen Klopp au Real Madrid ? La date de son arrivée est connue

Le Real Madrid avance par étapes. Après l’éviction rapide de Xabi Alonso, resté seulement sept mois en poste, la direction a opté pour une solution interne en promouvant Álvaro Arbeloa à la tête de l’équipe première. L’ancien défenseur, jusque-là responsable de la réserve, est appelé à assurer la continuité jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Une nomination de transition, pensée comme un sas avant un choix plus structurant pour l’avenir du club.

Dans cette réflexion de long terme, Jürgen Klopp s’impose progressivement comme une option crédible. Sans club depuis l’été 2024, l’entraîneur allemand conserve une aura intacte sur le marché. Son profil, fait d’intensité, de management fort et de culture de la gagne, correspond aux attentes d’un Real Madrid désireux de relancer un cycle. En interne, son nom circule comme celui d’une « pointure » capable de reprendre un vestiaire exigeant.