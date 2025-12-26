Jürgen Klopp au Real Madrid, c'est fini

Au-delà de l’aspect juridique, c’est surtout la dimension personnelle qui a pesé dans la prise de position publique. Lors d’un événement organisé par le Leipziger Volkszeitung, Oliver Mintzlaff a précisé l’état d’esprit de Jürgen Klopp face aux rumeurs : « Jürgen a clairement indiqué qu’il ne voulait pas être entraîneur pour le moment ». Une phrase lourde de sens, qui confirme que l’ancien technicien de Liverpool ne se projette pas sur un retour immédiat sur un banc, encore moins celui du Real Madrid.

Mintzlaff a toutefois laissé une perspective lointaine, sans engagement précis : « Que cela change un jour dans sa vie, bien sûr, c’est possible. Mais je vois à quel point il est passionné par ce travail [chez Red Bull] ». Une passion qui s’inscrit dans une nouvelle mission, davantage tournée vers la vision globale que vers la pression quotidienne du résultat, éloignant un peu plus Jürgen Klopp du scénario madrilène.