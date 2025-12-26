Real Madrid : Xabi Alonso gagne un sursis

Son poste étant menacé, Alonso a enchaîné les victoires contre Alavés, Talavera de la Reina et Séville la semaine dernière.

La direction avait clairement indiqué que tout échec entraînerait des sanctions. Elle attendait avec impatience une amélioration des performances, mais celle-ci n'est pas venue, les trois adversaires ayant posé de sérieux problèmes aux Merengues.

Cependant, selon le quotidien AS, un changement significatif a été observé par la direction du Real Madrid : l'implication des joueurs. Ces dernières semaines, l'engagement des stars madrilènes a nettement progressé, témoignant d'une nouvelle cohésion entre les joueurs et le staff technique, mise en lumière après la victoire contre l'Olympiakos.

Ces dernières semaines, le club a demandé à ses joueurs, sans ménagement, un engagement accru sur le terrain comme à l'entraînement. Désormais, la cohésion s'étant améliorée, les Merengues comptent sur Alonso pour trouver l'équilibre tactique nécessaire à l'amélioration des performances et des résultats.

Le manager basque reste cependant sous pression pour que ce changement se traduise concrètement sur le terrain. Le Real Madrid reçoit le Betis Séville au Bernabéu, avant de se déplacer en Arabie saoudite pour affronter l'Atlético Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Le Real Madrid attend davantage d'Alonso lors de ces deux rencontres, qui pourraient s'avérer décisives pour son avenir au club. On croit désormais en sa capacité à redresser la situation.