José Luis Chilavert attaque Kylian Mbappé, Thibaut Courtois le recadre sèchement

Tout part d’un nouvel épisode autour de Vinicius Junior et de Gianluca Prestianni. Ce dernier se retrouve accusé d’avoir traité l’ailier du Real Madrid de “singe”. Dans ce contexte tendu, Chilavert prend publiquement la défense du jeune joueur.

Sur Radio Rivadavia, il déclare : « Je suis solidaire de Prestianni. Vinicius est le premier à insulter tout le monde. Vous avez vu les images où on le voit dire à Prestianni: 'Lâche, lâche!' ». L’ancien gardien évoque le tempérament provocateur de Vinicius pour relativiser les accusations, s’appuyant sur un discours déjà entendu chez José Mourinho. Mais l’argumentaire dérape très vite.