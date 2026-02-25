La polémique enfle autour de José Luis Chilavert. En voulant défendre Gianluca Prestianni accusé d’insulte raciste, l’ancienne gloire paraguayenne a visé Kylian Mbappé à travers des propos offensants et infondés. Une sortie qui a provoqué une réaction rapide de Thibaut Courtois.
José Luis Chilavert attaque Kylian Mbappé, Thibaut Courtois le recadre sèchement
- Getty/GOAL
Une défense polémique dans l’affaire Vinicius-Prestianni
Tout part d’un nouvel épisode autour de Vinicius Junior et de Gianluca Prestianni. Ce dernier se retrouve accusé d’avoir traité l’ailier du Real Madrid de “singe”. Dans ce contexte tendu, Chilavert prend publiquement la défense du jeune joueur.
Sur Radio Rivadavia, il déclare : « Je suis solidaire de Prestianni. Vinicius est le premier à insulter tout le monde. Vous avez vu les images où on le voit dire à Prestianni: 'Lâche, lâche!' ». L’ancien gardien évoque le tempérament provocateur de Vinicius pour relativiser les accusations, s’appuyant sur un discours déjà entendu chez José Mourinho. Mais l’argumentaire dérape très vite.
- AFP
Mbappé pris pour cible sur fond de fake news
Dans la foulée, Chilavert vise Kylian Mbappé avec des propos mêlant homophobie, transphobie et sexisme : « Et puis, qui est solidaire de Vinicius? Mbappé! De tous les joueurs, Mbappé! Il parle de valeurs et vit avec une personne transgenre, ce n’est pas normal. Chacun fait ce qu’il veut de sa vie, mais ce n’est pas normal qu’un homme vive avec une personne transgenre, c’est le rôle d’une femme ».
Cette déclaration repose sur une rumeur ancienne, largement relayée sur les réseaux sociaux et régulièrement exploitée par des sphères d’extrême-droite. Aucune information crédible ne vient étayer ces affirmations. Malgré cela, la légende paraguayenne, 74 sélections au compteur, choisit de relayer cette intox.
- AFP
Courtois condamne fermement
Interrogé en conférence de presse avant le match retour entre le Real Madrid et SL Benfica au Santiago-Bernabéu, Thibaut Courtois ne contourne pas le sujet. Le portier belge répond sans détour : « C’est regrettable. On ne peut pas dire des choses pareilles. Elles n’ont plus leur place dans le monde d’aujourd’hui ».
Un recadrage clair. Sans détour. Le ton reste mesuré, mais le message porte.
- AFP
Une figure controversée
Chilavert, aujourd’hui âgé de 60 ans, demeure une icône au Paraguay. Deuxième gardien le plus prolifique de l’histoire, il garde aussi le souvenir de la Coupe du monde 1998, où il affronte les Bleus en huitièmes de finale. En 2023, il tente même une candidature à l’élection présidentielle dans son pays. Le résultat reste marginal : environ 2 % des voix au premier tour.
Cette nouvelle sortie ravive les critiques à son encontre. Et replace le débat sur la responsabilité des figures publiques dans leurs prises de parole.