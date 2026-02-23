Gianluca Prestianni provisoirement suspendu par l'UEFA après la plainte pour racisme déposée par Vinicius Junior, laissant José Mourinho sans l'ailier du Benfica pour le match décisif de la Ligue des champions contre le Real Madrid

Prestianni ne pourra pas affronter son accusateur lorsque Benfica se rendra à Madrid mercredi, dans l'espoir de renverser un déficit cumulé de 1-0. Sky News rapporte qu'il pourrait « faire l'objet d'une suspension minimale de 10 matchs » une fois l'enquête terminée.

Vinicius a déclaré dans un communiqué publié immédiatement après son match contre Benfica : « Les racistes sont avant tout des lâches. Ils ont besoin de mettre leur maillot dans leur bouche pour montrer à quel point ils sont faibles. Mais ils bénéficient de la protection d'autres personnes qui, en théorie, ont l'obligation de les punir. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a rien de nouveau dans ma vie ni dans celle de mon équipe. J'ai reçu un carton jaune pour avoir célébré un but. Je ne comprends toujours pas pourquoi. D'un autre côté, il s'agissait simplement d'un protocole mal exécuté qui ne servait à rien. Je n'aime pas me retrouver dans ce genre de situation, surtout après une grande victoire et alors que les gros titres devraient concerner le Real Madrid, mais c'est nécessaire. »

Prestianni a déclaré dans un communiqué qu'il maintenait son innocence : « Je tiens à préciser qu'à aucun moment je n'ai adressé d'insultes racistes à Vini Jr, qui a malheureusement mal compris ce qu'il pensait avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j'ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid. »