Getty/GOAL
Traduit par
Gianluca Prestianni provisoirement suspendu par l'UEFA après la plainte pour racisme déposée par Vinicius Junior, laissant José Mourinho sans l'ailier du Benfica pour le match décisif de la Ligue des champions contre le Real Madrid
Que s'est-il passé lors du match de Ligue des champions à l'Estadio da Luz ?
Prestianni s'est engagé dans une vive altercation avec Vinicius après avoir vu l'internationalbrésilien ouvrir le score lors du match aller d'une rencontre européenne très disputée à l'Estadio da Luz.
Le Sud-Américain de 20 ans a couvert sa bouche avec son maillot lorsqu'il a interagi avec un rival continental. Vinicius, qui attendait la reprise du match après avoir ouvert le score, s'est précipité vers l'arbitre afin de déposer sa plainte.
Le match a été interrompu pendant 10 minutes, conformément aux protocoles de l'UEFA, et une enquête a ensuite été ouverte par l'instance dirigeante du football européen et le gouvernement portugais.
- Getty Images
Prestianni provisoirement suspendu par l'UEFA
Une déclaration officielle de l'UEFA concernant sa ligne de conduite initiale stipule : « Suite à la nomination d'un inspecteur de l'éthique et de la discipline (EDI) de l'UEFA chargé d'enquêter sur les allégations de comportement discriminatoire lors du match de barrage à élimination directe de l'UEFA Champions League 2025/2026 entre le SL Benfica et le Real Madrid CF le 17 février 2026, et à la demande de l'EDI avec un rapport intermédiaire, l'instance de contrôle, a décidé aujourd'hui de suspendre provisoirement M. Gianluca Prestianni pour le prochain match (1) de la compétition interclubs de l'UEFA auquel il serait autrement éligible, pour violation prima facie de l'article 14 du Règlement disciplinaire de l'UEFA (DR) relatif à un comportement discriminatoire.
« Cette décision est sans préjudice de toute décision que les instances disciplinaires de l'UEFA pourraient prendre ultérieurement à l'issue de l'enquête en cours et de sa soumission aux instances disciplinaires de l'UEFA. De plus amples informations sur cette affaire seront communiquées en temps utile. »
Benfica va faire appel de la décision
Le Benfica a rapidement réagi en publiant un communiqué officiel confirmant qu'il ferait appel de cette décision : « Le Sport Lisboa e Benfica a été informé de la décision de l'UEFA d'imposer une suspension provisoire d'un match à son joueur Gianluca Prestianni, dans le cadre de l'enquête en cours sur l'incident survenu lors du match contre le Real Madrid. Le club regrette d'être privé de son joueur alors que l'enquête est toujours en cours et fera appel de cette décision de l'UEFA, même si les délais en question ne devraient pas avoir d'effet pratique sur le match retour des barrages de la Ligue des champions. Le Sport Lisboa e Benfica réaffirme également son engagement indéfectible dans la lutte contre toutes les formes de racisme ou de discrimination, des valeurs
qui font partie de son identité historique et se reflètent dans ses actions quotidiennes, sa communauté mondiale, le travail de la Fondation Benfica et les grandes figures de l'histoire du club, telles qu'Eusébio. »
Prestianni pourrait être suspendu pour une longue période
Prestianni ne pourra pas affronter son accusateur lorsque Benfica se rendra à Madrid mercredi, dans l'espoir de renverser un déficit cumulé de 1-0. Sky News rapporte qu'il pourrait « faire l'objet d'une suspension minimale de 10 matchs » une fois l'enquête terminée.
Vinicius a déclaré dans un communiqué publié immédiatement après son match contre Benfica : « Les racistes sont avant tout des lâches. Ils ont besoin de mettre leur maillot dans leur bouche pour montrer à quel point ils sont faibles. Mais ils bénéficient de la protection d'autres personnes qui, en théorie, ont l'obligation de les punir. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a rien de nouveau dans ma vie ni dans celle de mon équipe. J'ai reçu un carton jaune pour avoir célébré un but. Je ne comprends toujours pas pourquoi. D'un autre côté, il s'agissait simplement d'un protocole mal exécuté qui ne servait à rien. Je n'aime pas me retrouver dans ce genre de situation, surtout après une grande victoire et alors que les gros titres devraient concerner le Real Madrid, mais c'est nécessaire. »
Prestianni a déclaré dans un communiqué qu'il maintenait son innocence : « Je tiens à préciser qu'à aucun moment je n'ai adressé d'insultes racistes à Vini Jr, qui a malheureusement mal compris ce qu'il pensait avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j'ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid. »
- Getty Images Sport
Que va-t-il se passer ensuite ?
Le Real Madrid a aidé l'UEFA dans son enquête, tandis que Prestianni a également pris part à ce processus. Selon ESPN, l'Argentin a déclaré aux enquêteurs qu'il avait tenu des propos homophobes à l'encontre de Vinicius, et non des propos racistes.
Il attend désormais d'éventuelles sanctions supplémentaires, tandis que Benfica et son entraîneur José Mourinho, qui purgera une suspension au Bernabeu en milieu de semaine, ont pris la défense de leur joueur.
Publicité