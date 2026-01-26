"J’ai appelé ma mère et…" : Pablo Longoria raconte les coulisses du recrutement de Greenwood

Dans les colonnes du média anglais The Telegraph, Pablo Longoria dévoile un échange intime. « Avec toutes les informations nécessaires en ma possession, j'ai appelé ma mère. Et j'ai demandé: 'Qu'en penses-tu, compte tenu de toute la situation?' », a lancé le président de l’OM.

Sa mère, ancienne professionnelle du système pénitentiaire espagnol, ne répond pas à la légère. Elle connaît les dossiers sensibles, les zones grises, les parcours brisés. Longoria insiste sur ce point.

« Ma mère, qui travaillait dans le système pénitentiaire espagnol où elle avait mis en place un modèle très novateur – elle avait d'ailleurs reçu une médaille d'État –, m'a répondu, en toute connaissance de cause: 'Fais-le' », a ajouté le patron de l’OM.

Ce feu vert pèse lourd. Le président ne cherche pas un avis sportif, mais un jugement humain, débarrassé des enjeux médiatiques.