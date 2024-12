Ismaël Bennacer, enfin de retour après une longue traversée de désert

Milan AC vs Roma

Ismaël Bennacer, absent depuis début septembre, voit enfin le bout du tunnel. Son retour pourrait même intervenir après le Noël.

Absent depuis le 5 septembre 2024, Ismaël Bennacer pourrait faire son retour plus tôt que prévu. Le choc face à la Roma s’annonce comme une échéance clé, si l'on en croit ce que révèle La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour.

Blessé au mollet droit lors d’un match des qualifications pour la CAN entre l’Algérie et la Guinée Equatoriale, Bennacer devait initialement revenir mi-janvier. Cependant, des progrès notables dans sa rééducation laissent espérer un retour dès le 29 décembre, pour le choc contre la Roma. Cette nouvelle arrive comme une bouffée d’air pour un Milan AC en difficulté dans l’entrejeu.

Bennacer, un retour à surveiller de près

Les blessures sont devenues un véritable calvaire pour Bennacer. Entre mai et novembre 2023, il avait déjà manqué 204 jours de compétition en raison d’un problème au genou, ratant 33 matchs avec Milan et l’Algérie. En 2024, ce sont les adducteurs et la jambe qui l’ont tenu éloigné des terrains. Cette nouvelle blessure au mollet, survenue en septembre, a ajouté 25 matchs manqués à son compteur.

Le retour de Bennacer sera crucial pour Paolo Fonseca, mais doit être géré avec précaution. Avec la Supercoupe d’Italie à Riyad et un calendrier chargé, Milan devra éviter toute rechute. Le milieu de terrain algérien, élément clé de l’équipe, devra retrouver progressivement son rythme sans précipitation.

Une infirmerie encore saturée

Alors que Bennacer entrevoit la lumière, Loftus-Cheek, Musah, Okafor et Florenzi restent sur la touche. Ces absences fragilisent l’effectif de Fonseca, qui devra composer avec une équipe amoindrie pour aborder les prochaines échéances importantes.