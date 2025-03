Les incidents lors de PSG-OM continuent de faire réagir. Le maire de Marseille demande des comptes à la Ligue et au club parisien après les insultes.

Le Classique entre le PSG et l’OM (3-1), disputé dimanche au Parc des Princes, a été marqué par des événements regrettables en tribunes. En plus des tensions habituelles entre les supporters des deux camps, des banderoles et des insultes visant Adrien Rabiot et sa famille ont suscité un véritable tollé. Benoît Payan, maire de Marseille, a réagi fermement, exigeant une réponse rapide et des sanctions de la Ligue de football professionnel (LFP).