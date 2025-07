Havertz, Martinelli... Qui Arsenal doit-il vendre après son mercato à 230 M€ ?

Avec de nombreux nouveaux visages, Mikel Arteta doit maintenant dégraisser son effectif pour financer ses ambitions de titre en Premier League.

Cet été, Arsenal a décidé de frapper un grand coup, conscient d'être à un tournant de sa quête pour mettre fin à 21 ans de disette en Premier League. Les Gunners ont dépensé sans compter, se renforçant à tous les postes. Mais l'heure est désormais venue de s'occuper des départs.

Après un long feuilleton, Viktor Gyökeres, cible de longue date, est sur le point de devenir leur dernière recrue majeure, rejoignant Martin Zubimendi et Noni Madueke à l'Emirates Stadium. Ces arrivées portent les dépenses estivales du club à environ 230 millions d'euros.

Dans le même temps, Jorginho, Kieran Tierney et Takehiro Tomiyasu ont déjà quitté le club, sans générer la moindre indemnité. Thomas Partey, accusé de viol et d'agression sexuelle, est également parti. Mikel Arteta le sait : il y a encore beaucoup de poids morts à éliminer et d'argent à récupérer pour façonner une équipe capable de remporter le titre.