Grosse surprise : le BVB envisagerait un modèle de transfert original pour Yan Couto

Début juin, le journaliste spécialisé dans les transferts Matteo Moretto révélait que le club de Serie A, sensation de la Ligue des champions, avait déjà entamé des discussions pour Couto. Selon Sky, un prêt serait toutefois la seule option en cas de départ vers l’équipe entraînée par Cesc Fàbregas. Moretto ajoute que le défenseur est désormais « ouvert à un transfert » et que les négociations sont « bien avancées ».

Le latéral droit n’a que rarement convaincu lors de sa deuxième année à Dortmund. S’il a progressé par rapport à une première saison très difficile, marquée par d’importantes difficultés d’adaptation, il n’a une nouvelle fois guère réussi à s’imposer.

Son concurrent direct, Julian Ryerson, a réalisé sa meilleure saison sous le maillot noir et jaune, terminant avec 18 passes décisives en 42 matchs officiels. Un total qui met en perspective les trois buts et trois passes décisives de Couto, surtout lorsque l’on rappelle que le BVB avait dû, après seulement quelques rencontres la saison précédente, lever l’option d’achat de 20 millions d’euros auprès de Manchester City.

Surtout, en fin de saison, l’entraîneur Niko Kovac ne lui a accordé que huit minutes de jeu lors des huit dernières journées, le laissant cinq fois sur le banc pendant plus de 90 minutes.