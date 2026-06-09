Selon Sky, le Borussia Dortmund envisagerait même un prêt pour ce joueur de 24 ans, qui s'est montré décevant jusqu'à présent. Contexte : d'après la chaîne payante, le Como 1907 serait certes intéressé par le recrutement du Brésilien, mais ne serait pas en mesure de satisfaire aux exigences du BVB, qui réclame un transfert d'au moins 20 millions d'euros.
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Grosse surprise : le BVB envisagerait un modèle de transfert original pour Yan Couto
Début juin, le journaliste spécialisé dans les transferts Matteo Moretto révélait que le club de Serie A, sensation de la Ligue des champions, avait déjà entamé des discussions pour Couto. Selon Sky, un prêt serait toutefois la seule option en cas de départ vers l’équipe entraînée par Cesc Fàbregas. Moretto ajoute que le défenseur est désormais « ouvert à un transfert » et que les négociations sont « bien avancées ».
Le latéral droit n’a que rarement convaincu lors de sa deuxième année à Dortmund. S’il a progressé par rapport à une première saison très difficile, marquée par d’importantes difficultés d’adaptation, il n’a une nouvelle fois guère réussi à s’imposer.
Son concurrent direct, Julian Ryerson, a réalisé sa meilleure saison sous le maillot noir et jaune, terminant avec 18 passes décisives en 42 matchs officiels. Un total qui met en perspective les trois buts et trois passes décisives de Couto, surtout lorsque l’on rappelle que le BVB avait dû, après seulement quelques rencontres la saison précédente, lever l’option d’achat de 20 millions d’euros auprès de Manchester City.
Surtout, en fin de saison, l’entraîneur Niko Kovac ne lui a accordé que huit minutes de jeu lors des huit dernières journées, le laissant cinq fois sur le banc pendant plus de 90 minutes.
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Couto restera-t-il au BVB si Ryerson part ?
Pourtant, la saison avait bien mieux commencé pour lui. Couto a enchaîné les titularisations et affiché des progrès notables. Il a progressivement comblé ses anciennes lacunes – erreurs techniques, mauvais placement, faible taux de duels remportés, manque de puissance physique – et réduit son nombre de ballons perdus. En phase offensive, il se replaçait souvent dans l’axe et ses centres s’étaient nettement améliorés. Il a contribué à cinq des six buts de son équipe lors de la phase aller.
« Je suis très satisfait de son évolution », déclarait récemment Niko Kovac : « Yan a eu beaucoup plus de temps de jeu cette saison que l’année dernière. Julian est très performant, il est excellent en attaque. C’est lui qui a délivré le plus de passes décisives. C’est donc douloureux pour Yan, mais d’autant plus réjouissant pour moi d’avoir deux bons joueurs sur le côté droit. »
Cette déclaration laisse entrevoir un maintien de Couto au club cet été. Grâce à son incroyable total de passes décisives, Ryerson aurait attiré l’attention de plusieurs grands clubs, dont Manchester United, séduit par le joueur norvégien, participant à la Coupe du monde. Selon Sky, le BVB réclamerait au moins 30 millions d’euros pour l’international norvégien.
Il y a quelques semaines, le directeur sportif du BVB, Lars Ricken, a toutefois balayé ces rumeurs, qualifiant les spéculations sur un départ de Ryerson de « pure absurdité ». Interrogé par un journaliste, le joueur a lui-même coupé court aux spéculations : « Tu es vraiment malin. Tu en sais plus que moi. J’ai un contrat de deux ans ici. Je ne m’en fais donc pas plus que ça. »