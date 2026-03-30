Gabriel Martinelli à l’OM, le coup de tonnerre inimaginable pour l’été

À Marseille, l’objectif reste clair : renforcer l’attaque avec un joueur capable de faire franchir un cap. D’après les informations de TEAMtalk, les dirigeants marseillais se seraient positionnés sur Gabriel Martinelli, aujourd’hui sous contrat avec Arsenal.

L’ailier brésilien, longtemps titulaire chez les Gunners, voit sa situation évoluer cette saison. À 24 ans, il traverse une période plus contrastée. Toujours performant en Ligue des champions de l'UEFA, il perd néanmoins du terrain en Premier League. Leandro Trossard lui passe régulièrement devant dans la hiérarchie.

Malgré ce recul relatif, les statistiques restent solides. Douze buts et six passes décisives toutes compétitions confondues. Un bilan qui continue d’attirer les clubs européens.