Comme à l’accoutumée, le prochain mercato estival de l’Olympique de Marseille s’annonce mouvementé. Alors que le club phocéen lutte encore pour décrocher une place en Ligue des champions, la direction sportive prépare déjà l’avenir avec ambition. Et selon plusieurs indiscrétions, une piste aussi prestigieuse qu’inattendue prend de l’épaisseur : celle menant à Gabriel Martinelli.
Gabriel Martinelli à l’OM, le coup de tonnerre inimaginable pour l’été
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L’OM rêve d’un gros coup offensif
À Marseille, l’objectif reste clair : renforcer l’attaque avec un joueur capable de faire franchir un cap. D’après les informations de TEAMtalk, les dirigeants marseillais se seraient positionnés sur Gabriel Martinelli, aujourd’hui sous contrat avec Arsenal.
L’ailier brésilien, longtemps titulaire chez les Gunners, voit sa situation évoluer cette saison. À 24 ans, il traverse une période plus contrastée. Toujours performant en Ligue des champions de l'UEFA, il perd néanmoins du terrain en Premier League. Leandro Trossard lui passe régulièrement devant dans la hiérarchie.
Malgré ce recul relatif, les statistiques restent solides. Douze buts et six passes décisives toutes compétitions confondues. Un bilan qui continue d’attirer les clubs européens.
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Arsenal prêt à vendre pour financer du lourd
À Londres, la stratégie évolue. Mikel Arteta envisagerait une réorganisation offensive. Pour financer l’arrivée de nouveaux renforts majeurs, Arsenal pourrait accepter plusieurs départs.
Les noms de Martinelli et de Gabriel Jesus circulent déjà. Les dirigeants londoniens espèrent récupérer des liquidités afin de viser des profils prestigieux comme Rafael Leão ou Viktor Gyökeres.
Dans ce contexte, l’OM surveille attentivement la situation. Mais la concurrence reste importante.
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L’Atlético Madrid en rival sérieux
Le dossier ne concerne pas uniquement Marseille. L’Atlético de Madrid s’intéresse également au Brésilien. Diego Simeone cherche à remodeler son secteur offensif après le départ annoncé d’Antoine Griezmann vers la MLS.
Selon plusieurs sources, Arsenal réclamerait environ 60 millions d’euros pour libérer Martinelli. Un montant conséquent pour les finances marseillaises, qui devront trouver des solutions pour s’aligner.
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Greenwood, la clé du dossier
À Marseille, l’équation financière repose sur deux facteurs essentiels. Le premier concerne une qualification pour la Ligue des champions, indispensable pour convaincre un joueur de ce calibre.
Le second repose sur la vente possible de Mason Greenwood. L’attaquant anglais attire plusieurs clubs, dont la Juventus et l’Atlético de Madrid. Une transaction estimée à plus de 55 millions d’euros pourrait permettre à l’OM de financer l’arrivée de Martinelli.
Un tel transfert marquerait un tournant. Attirer l’ailier brésilien enverrait un message fort à la Ligue 1. Marseille afficherait clairement ses ambitions.
Reste désormais à savoir si Martinelli choisira l’ambiance du Stade Vélodrome ou le prestige de la Liga.