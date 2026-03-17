Mercato OM : la Juventus sort le grand jeu pour Mason Greenwood, vers un échange pharaonique ?

Lorsque l’OM a fait le pari Mason Greenwood en 2024, le choix a suscité des débats. Mais sur la pelouse, l’Anglais n’a pas tardé à imposer son style.

Lors de son premier exercice, l’ancien joueur de Manchester United a affiché des statistiques solides : 22 buts et 6 passes décisives en 36 rencontres. Un rendement qui a largement pesé dans la qualification du club pour la Ligue des champions de l’UEFA version 2025-2026.

Cette saison, il confirme. En 38 apparitions toutes compétitions confondues, il cumule déjà 25 réalisations et 8 offrandes. En Ligue 1, il domine le classement des buteurs avec 15 buts. Une régularité qui attire forcément les regards.