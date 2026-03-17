Arrivé à l’Olympique de Marseille avec une forte attente autour de lui, Mason Greenwood a rapidement répondu sur le terrain. Ses prestations ne passent plus inaperçues, et plusieurs clubs surveillent de près son évolution. En Italie, une piste sérieuse prend de l’ampleur, alors que son avenir en Provence reste incertain.
Mercato OM : la Juventus sort le grand jeu pour Mason Greenwood, vers un échange pharaonique ?
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Une adaptation express à Marseille
Lorsque l’OM a fait le pari Mason Greenwood en 2024, le choix a suscité des débats. Mais sur la pelouse, l’Anglais n’a pas tardé à imposer son style.
Lors de son premier exercice, l’ancien joueur de Manchester United a affiché des statistiques solides : 22 buts et 6 passes décisives en 36 rencontres. Un rendement qui a largement pesé dans la qualification du club pour la Ligue des champions de l’UEFA version 2025-2026.
Cette saison, il confirme. En 38 apparitions toutes compétitions confondues, il cumule déjà 25 réalisations et 8 offrandes. En Ligue 1, il domine le classement des buteurs avec 15 buts. Une régularité qui attire forcément les regards.
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Une campagne européenne frustrante
Malgré ses efforts, le parcours continental de l’OM n’a pas répondu aux attentes. Trois buts et une passe décisive pour Greenwood en Ligue des champions, mais une élimination dès la phase de championnat.
Un coup dur pour le natif de Bradford, qui a aussi dû encaisser un changement sur le banc avec le départ de Roberto De Zerbi. Cela ne l’a pas freiné. Il continue d’enchaîner. Et de marquer.
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La Juventus entre dans la course
D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus suit le dossier depuis plusieurs mois. Le club italien, en quête de renouveau offensif, voit en Greenwood un profil capable de relancer son projet.
La Vieille Dame prépare un été actif. Et elle pense avoir des arguments. En cas de non-qualification de Marseille pour la prochaine Ligue des champions, Turin estime pouvoir convaincre le joueur.
Les relations entre les deux clubs facilitent les discussions. Le transfert de Timothy Weah l’été dernier en témoigne.
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Un transfert complexe à monter
Sous contrat jusqu’en 2027, Mason Greenwood ne partira pas facilement. Sa valeur est estimée à 50 millions d’euros, un montant jugé élevé par les dirigeants turinois.
La situation pourrait toutefois évoluer. Selon les révélations de Tuttosport lundi, la Juventus n’envisage pas de retenir certains éléments comme Jonathan David ou Edon Zhegrova, deux joueurs déjà associés à l’OM.
Un jeu de chaises musicales pourrait alors prendre forme. Une manière de faire baisser la facture dans un dossier où chaque détail compte. À noter aussi que l’Atlético de Madrid garde un œil attentif sur l’ancien ailier droit mancunien.
Enfin, un paramètre pèse dans l’équation : Manchester United percevra un pourcentage sur une future revente.
Entre ambitions sportives, équilibres financiers et intérêts croisés, le dossier Greenwood s’annonce dense. Marseille veut garder son arme offensive. Mais l’Europe pousse. Et l’été approche.