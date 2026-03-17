Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MARSEILLEAFP
Patrick Tchanhoun

Mercato OM : la Juventus sort le grand jeu pour Mason Greenwood, vers un échange pharaonique ?

Mason Greenwood affole l’Europe. À Marseille, un été agité se prépare déjà en coulisses.

Arrivé à l’Olympique de Marseille avec une forte attente autour de lui, Mason Greenwood a rapidement répondu sur le terrain. Ses prestations ne passent plus inaperçues, et plusieurs clubs surveillent de près son évolution. En Italie, une piste sérieuse prend de l’ampleur, alors que son avenir en Provence reste incertain.

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Ligue 1
Marseille crest
Marseille
OM
Lille crest
Lille
LIL
0